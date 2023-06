Oggi, martedì 6 giugno, il blogger Lorenzo Pugnaloni ha intervistato un'amatissima protagonista di Uomini e donne Over. Pinuccia Della Giovanna, infatti, ha commentato gli ultimi rumor che la vorrebbero pronta a debuttare nel mondo della musica, ma ha anche svelato di essere ancora in contatto con Alessandro Rausa. In merito ad un possibile ritorno nel parterre femminile, la signora di Vigevano ha risposto "mai dire mai".

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sulla possibile rivoluzione in arrivo a Uomini e Donne (si parla della sostituzione del pubblico con figuranti che non potrebbero riportare anticipazioni delle puntate), i fan sono stati aggiornati su quello che sta accadendo nella vita di un'amata ex protagonista della versione senior.

Lorenzo Pugnaloni, infatti, il 6 giugno ha pubblicato l'intervista che Pinuccia Della Giovanna gli ha concesso a pochi giorni dall'uscita della sua prima canzone: la dama, infatti, ha confermato di aver prestato la sua voce ad un inedito che porta il titolo della trasmissione alla quale ha partecipato fino a pochi mesi fa.

Dopo aver raccontato come è arrivata nel cast del popolare dating-show, la signora di Vigevano ha elencato i ricordi più belli che ha di quest'esperienza in tv: l'incontro con Maria De Filippi, le esterne con Alessandro e il concerto di Vasco Rossi.

I dubbi sul futuro dopo Uomini e Donne

Il blogger Pugnaloni ha anche chiesto a Pinuccia se è rimasta in contatto con Alessandro dopo la sua uscita di scena dalla trasmissione che li ha fatti conoscere più di un anno fa.

"Sì, ogni tanto ci sentiamo", ha fatto sapere l'ex dama di Uomini e Donne senza scendere troppo nei particolari del rapporto che ha attualmente con il cavaliere pugliese.

La protagonista del Trono Over non ha fatto accenno neppure al motivo per il quale è stata allontanata dal dating-show, anche perché è risaputo che è stata una decisione di Maria quella di non riconfermarla nel parterre dopo una serie di episodi che l'hanno infastidita (come i "pressing" a Rausa per degli appuntamento o il finto svenimento nel corso di una lite con Tina).

Quando Lorenzo le ha domandato se tornerebbe nel programma per rimettersi in gioco un'altra volta, la signora di Vigevano ha risposto: "Perché no! Mai dire mai".

Pinuccia, dunque, direbbe sì ad un rientro nel parterre che l'ha accolta per più di una stagione tv e dove ha incontrato molte amiche, come Gemma Galgani e Roberta Di Padua.

Le parole sull'opinionista di Uomini e Donne

L'intervista che Pinuccia ha rilasciato poco prima dell'uscita della canzone estiva che si intitola "Uomini e Donne", è stata anche l'occasione giusta per commentare i tanti scontri che la diretta interessata ha avuto con Tina Cipollari davanti alle telecamere.

Quando le è stato chiesto come mai l'opinionista la attaccava in continuazione, Della Giovanna ha risposto: "Non ho mai capito il perché".

Al blogger Pugnaloni che ha insistito nel voler sapere cosa pensa della bionda vamp che in studio l'ha punzecchiata moltissime volte facendola anche finire in lacrime, l'ex dama ha fatto sapere: "Non penso niente di lei, non ho nessun rancore".

Insomma, Pinuccia sembra aver messo da parte le tensioni che ci sono state tra lei e Tina sotto i riflettori, una serie di accese discussioni che hanno monopolizzato intere puntate del Trono Over 2022/2023.

Tornando al singolo che sta per pubblicare (chi l'ha ascoltato sostiene che potrebbe essere un vero e proprio tormentone estivo), la donna ha spiegato che ha accettato di farlo per divertimento e perché ama la musica.