È tornato il sereno tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ma sui social alcuni utenti li hanno criticato duramente: secondo alcuni, la crisi sarebbe stata una trovata per catturare l'attenzione. Arrivati a Rimini per un evento organizzato dal settimanale Chi, i due hanno spiegato ad Alfonso Signorini di essersi tolti il follow sui social per dispetto.

Le dichiarazioni della coppia

Lunedì 26 giugno 2023, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato sui social: Sophie Codegoni ha rimosso il follow ad Alessandro Basciano e viceversa. Inoltre una storia di Veronica Pasciuti (madre dell'influencer) aveva messo in apprensione i fan della coppia, ma in un secondo momento si è venuto a sapere che non c'era alcun riferimento ai "Basciagoni".

Mentre Alfonso Signorini suonava il piano per la coppia, Sophie ha ammesso di avere discusso con Alessandro. Per quanto riguarda la rimozione del follow, l'influencer ha spiegato che si è trattata di una ripicca tra innamorati: "Ha ricominciato a seguirmi sennò lo buttavo giù dal treno". Tuttavia, ha rassicurato che non commetteranno più una leggerezza del genere, perché non hanno 3 anni ma sono due genitori.

La reazione di alcuni utenti del web

In seguito al video pubblicato su Instagram dalla pagina ufficiale di Chi, sono apparsi moltissimi commenti ma non tutti hanno gradito le parole di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Alcuni utenti infatti, hanno insinuato che la coppia abbia finto di essere in crisi solo ed esclusivamente per avere visibilità: "Che pagliacciata con una bambina".

Un altro utente ha sbottato: "Questi sono proprio due pagliacci imbarazzanti". Un altro utente ha sostenuto che Sophie e Alessandro si sono solo divertiti a prendere in giro i loro fan, mentre un altro ha sostenuto che si comportavano da "bambini" anche all'interno del Grande Fratello Vip 6.

Tuttavia, c'è anche chi si è detto sollevato per il sereno tra Sophie e Alessandro proprio perché da un mese e mezzo sono diventati genitori.

Le parole della coppia

Nell'intervista pubblicata sul settimanale Chi, in edicola mercoledì 28 giugno, la coppia ha confermato di avere superato la crisi: il tutto sarebbe scaturito da una banale litigata. Alessandro ha rivelato di essersi reso conto che al suo fianco ha una ragazza molto giovane, ma fa di tutto per starle vicino anche nell'accudire la bambina quando si sveglia di notte.

Poi ha spiegato che la coppia si trova a discutere soprattutto quando è sotto stress, proprio come accadeva all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. A fare eco ci ha pensato Sophie: "Noi non siamo la famiglia del Mulino Bianco e io, francamente, preferisco non esserlo".