Cosa succederà alle coppie in gara a Temptation Island 2023? Quali sono quelle che porteranno avanti il percorso anche dopo la sfida delle tentazioni e quelle che si diranno addio?

L'appuntamento con la prima puntata di questa nuova edizione ha fin da subito appassionato gli spettatori, curiosi di scoprire quale sarà l'evolversi della situazione per le sette coppie in gara quest'anno.

Secondo svelato da Amedeo Venza sui social, ci sarebbe già una coppia "scoppiata" al termine del falò di confronto nel villaggio.

'Una coppia è uscita separata', il retroscena su Temptation Island

L'esperienza per i protagonisti di quest'anno all'interno del villaggio delle tentazioni si è conclusa da qualche giorno.

Le registrazioni di Temptation Island sono ufficialmente terminate, intanto emergono dei retroscena sul destino delle coppie.

In particolar modo Amedeo Venza, sul suo profilo Instagram, ha svelato che una coppia sarebbe definitivamente scoppiata al termine del falò di confronti.

"C'è già il nome di una coppia che è uscita separata", ha scritto l'esperto di gossip sui social, senza però svelare il nome della coppia in questione.

Al momento vige il mistero sui nomi dei due protagonisti di questa edizione che si sarebbero detti addio al termine del falò di confronto nel villaggio.

Manu e Isabella: la coppia si dice addio al falò di Temptation Island?

Di chi si tratta? Al momento i fan sono concentrati su Manu e Isabella, la coppia che ha tenuto banco nel corso della prima puntata di questa edizione, soprattutto dopo che Isabella ha scelto di chiedere a Manu il confronto finale anticipato.

Il motivo? Isabella non ha gradito il modo in cui Manu l'ha descritta all'interno del villaggio, motivo per il quale ha chiesto a Filippo di poter anticipare il confronto e arrivare così all'epilogo del percorso finale.

In attesa di scoprire se è questa la coppia "scoppiata" al termine del falò di confronto, in casa Mediaset festeggiano per il grande successo di ascolti registrato dal debutto del Reality Show.

Volano gli ascolti di Temptation Island nel prime time di Canale 5

La prima puntata trasmessa lunedì 26 giugno è stata seguita da una media di quasi 3,6 milioni di spettatori in prime time, totalizzando il 26% di share e picchi del 42% di share durante la messa in onda in seconda serata.

Un risultato a dir poco record per il reality show delle tentazioni, che riesce a superare gli ascolti registrati dal Grande Fratello Vip e da L'Isola dei famosi nel corso di questa ultima stagione televisiva.