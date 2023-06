Mentre su Canale 5 veniva trasmessa la prima puntata di Temptation Island 2023, una storica protagonista di U&D usava i social network per fare i complimenti ad uno dei fidanzati del cast. Roberta Di Padua, veterana del Trono Over, ha definito tanta roba Manuel Maura il compagno di Francesca Sorrentino. La coppia è in crisi dopo un lungo tira e molla e la ragazza, tra le lacrime, ha ammesso di non essere in grado di lasciare la sua dolce metà perché ne è troppo innamorata.

Aggiornamenti sulla protagonista di U&D

La decima edizione di Temptation Island è partita col botto: la puntata che è andata in onda lunedì 26 giugno, infatti, è stata seguita da più di 3,5 milioni di persone, per uno share totale che ha superato il 26%.

Un risultato sorprendente se si prende in considerazione il periodo in cui il reality-show viene trasmesso in tv, ovvero durante l'estate e quando quasi tutti gli altri programmi sono in vacanza.

Tra i tantissimi spettatori della serata d'esordio del format condotto da Filippi Bisciglia, c'era anche una discussa dama del Trono Over di U&D: Roberta Di Padua, infatti, ha guardato la trasmissione di Canale 5 e ha espresso una palese preferenza per uno dei fidanzati del cast.

"E Manuel da dove è uscito? Tanta roba", ha commentato la romana su Instagram accanto ad una foto dell'agente di commercio che sta partecipando a Temptation in coppia con Francesca Sorrentino.

La dichiarazione del volto di U&D

Senza girarci troppo intorno, dunque, Roberta ha ammesso di trovare attraente Manuel Maura, uno dei 14 concorrenti della nuova edizione di Temptation Island.

Il 30enne sta partecipando al reality di Canale 5 per volere della fidanzata Francesca che, dopo essere stata lasciata 5 volte in 2 anni e mezzo, chiede al compagno di prendere una decisione definiva sul loro rapporto: insieme oppure separati.

Nel corso della puntata che è stata trasmessa il 26 giugno, inoltre, la ragazza ha scoperto che nei periodi in cui si è allontanato da lei Manuel ha frequentato altre donne, e questa notizia l'ha spiazzata e l'ha mandata in crisi.

Ora ci si sta mettendo anche una delle dame più discusse del Trono Over di U&D: Di Padua, infatti, è famosa anche per essersi avvicinata a cavalieri molto più giovani di lei, come Andrea Foriglio che corteggiava Nicole Santinelli.

Attesa per il cast di U&D 2023/2024

Il pubblico di U&D ormai conosce molto bene Roberta e sa che non fa nulla a caso: tutte le volte che la dama si è esposta con un uomo, l'ha fatto perché provava un reale interesse.

Da Alessandro Vicinanza e Andrea Foriglio, ad esempio, la romana ha preso un "due di picche": il primo le ha preferito Ida Platano, il secondo la tronista Nicole anche se poi non è stato scelto.

Circa un mese fa si è vociferato di un possibile flirt in corso tra l'osteopata e Di Padua, una frequentazione segreta fatta di cene e incontri lontano da occhi indiscreti.

Stando agli apprezzamenti che la dama del dating-show ha fatto nei confronti di un protagonista di Temptation Island 2023, sembrerebbe non esserci nessun nuovo amore nella sua vita.

Salvo colpi di scena, dunque, Roberta dovrebbe essere regolarmente nel parterre 2023/2024 di Uomini e donne, quello che verrà presentato ufficialmente nel corso della prima stagione stagionale. Le riprese del format di Maria De Filippi ricominceranno l'ultima settimana di agosto e le anticipazioni chiariranno se tra i veterani ci saranno solo riconferme oppure anche qualche addio.

A partecipare alle nuove puntate del programma di Canale 5, dunque, dovrebbero essere tutti i volti storici della versione senior: Riccardo, Armando, Gemma, Alessandro Rausa, Aurora e Roberta appunto.