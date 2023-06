Chi ci sarà nel cast della prossima edizione di Temptation Island 2023 su Canale 5? L'appuntamento con il reality show delle tentazioni di Canale 5 è confermato da giugno in poi nella fascia di prime time: dopo una stagione di pausa, Mediaset tornerà a puntare sul programma condotto da Filippo Bisciglia.

I retroscena sul cast non mancano e, tra i candidati per vestire i panni di tentatore, spicca il nome di Gianluca Costantino, noto al pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Nessuna coppia famosa nel cast di Temptation Island 2023

Nel dettaglio, le riprese della nuova edizione di Temptation Island partiranno il 6 giugno: nuove coppie si metteranno alla prova per testare la validità del loro rapporto sentimentale e capire se quello che provano è vero amore oppure no.

Le coppie in gara quest'anno saranno tutte sconosciute al pubblico: non è prevista la partecipazione di protagonisti famosi del piccolo schermo.

Il pubblico, quindi, non avrà modo di vedere coppie che si sono formate nel corso dell'ultima edizione di Uomini e donne, così come non ci sarà spazio neppure per quelle che sono nate al Grande Fratello Vip. I protagonisti di questa edizione verranno scelti attraverso i casting che stanno andando avanti ormai da settimane.

Gianluca del Grande Fratello Vip in lizza per Temptation Island 2023

Situazione diversa, invece, per quanto riguarda il parterre di tentatori di questa nuova edizione di Temptation Island.

In questo caso, infatti, ci saranno dei volti che sono già noti al pubblico delle trasmissioni di Canale 5 e in queste ore sono emersi i nomi di coloro che sono in lizza per questa avventura.

Il primo è quello di Gianluca Costantino, già noto al pubblico Mediaset per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Per lui, quindi, si tratterebbe di un ritorno sul piccolo schermo dopo un periodo di assenza.

Giulio Raselli, ex di Uomini e donne, in lizza come tentatore a Temptation Island

Inoltre, tra i candidati al cast della prossima edizione di Temptation Island 2023, figura anche un volto noto al pubblico di Uomini e donne. Trattasi di Giulio Raselli che, in passato, è stato prima corteggiatore e successivamente anche uno dei tronisti della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Giulio, quindi, avrebbe la possibilità di rimettersi in gioco, questa volta però in una veste del tutto inedita pronto a far breccia nel cuore di una delle fidanzate che arriveranno nel villaggio delle tentazioni di questa nuova edizione del reality show prodotto da Maria De Filippi per la rete ammiraglia Mediaset.