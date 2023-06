Nicole Santinelli ha deciso di attivare la funzione domande su Instagram e ha risposto ad alcuni quesiti "scomodi". Nel dettaglio, l'ex tronista di Uomini e Donne è tornata ad attaccare l'ex fidanzato Carlo Alberto Mancini e la dama del Trono Over, Roberta Di Padua. Inoltre ha detto cos'ha intenzione di fare con Andrea Foriglio: non vuole più vederlo o sentirlo.

Le dichiarazioni dell'ex tronista su Roberta Di Padua

Un utente ha chiesto a Nicole Santinelli cosa pensa delle continue frecciatine di Roberta Di Padua. Anziché glissare l'ex tronista di Uomini e donne ha deciso di rispondere in tutta sincerità: "Di lei sinceramente non mi è fregato niente.

(...) Quando la persona vale zero, ciò che dice ha la stessa valenza". Nicole ha detto di essere al corrente di tutto ciò che dice su di lei la dama del Trono Over, ma non ha mai dato peso ai suoi giudizi. Nonostante la gente le dica di andare a vedere il profilo Instagram di Roberta, Nicole Santinelli si è sempre rifiutata per un motivo ben preciso: "Dice solo c...., non mi tocca e non m'interessa sentirle".

Su di lei, Roberta Di Padua ha detto che non aveva dubbi sulla rottura con Carlo Alberto Mancini: secondo la dama di Cassino, Nicole avrebbe scelto Mancini solamente per apparire meglio agli occhi del pubblico.

Nicole delusa dal su ex Carlo Alberto Mancini

Nicole Santinelli ha criticato Carlo Alberto Mancini: "Mi sarei aspettata molta più maturità e gestire in modo diverso la situazione".

A suo avviso, non aveva alcun senso la diretta Instagram dell'ex corteggiatore, effettuata 20 minuti dopo la rottura del fidanzamento. Al contrario, lei avrebbe comunicato ai fan della coppia l'addio in una maniera diversa e con i giusti tempi.

Nonostante la delusione l'ex tronista ha precisato che non rivelerà mai i motivi della rottura poiché crede che sia una cosa intima e personale.

Le parole su Andrea Foriglio

Infine c'è stato spazio anche per rispondere a una curiosità legata al corteggiatore non scelto. Nicole Santinelli ha detto su Andrea Foriglio: "Non ho assolutamente intenzione di sentirlo o di andare a cercarlo". L'ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato che in questa fase della vita vuole solo pensare a se stessa e al suo bene.

La diretta interessata è convinta che, senza avere una persona al suo fianco, potrà riuscire meglio nell'intento di non rovinare il suo attuale stato di benessere fisico e mentale.

Dunque, tutti coloro che speravano in un possibile ritorno di fiamma tra Nicole e Andrea dovranno rassegnarsi.