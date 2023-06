Nelle puntate della terza stagione di Terra Amara, il sogno di vivere felici di Zuleyha e Yilmaz si sgretolerà, e stavolta a causa dell'intervento di Fekeli. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, sarà Alì Rahmet a chiamare la polizia perché blocchi la macchina in cui viaggiano non solo i due amanti ma anche i loro tre figli. Mentre Akkaya e Altun inizieranno a fantasticare sul loro futuro lontano da Adana saranno riportati alla cruda realtà da una pattuglia che vorrà controllare i documenti al commissariato, dove ad attenderli ci sarà proprio Fekeli.

Altun dà un sonnifero agli abitanti di villa Yaman

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla fuga di Zuleyha e Yilmaz. Seguendo la storyline della soap turca, i due protagonisti decideranno di partire alla volta della Germania con i figli, Adnan, Leyla e Alì Rahmet. Akkaya e Altun sceglieranno di darsi alla fuga durante la ricorrenza del quarantesimo giorno dalla morte di Hunkar, approfittando del trambusto che si creerà alla villa. In quell'occasione, Zuleyha deciderà di preparare una tisana per tutti gli abitanti della tenuta in cui metterà un sonnifero. In tal modo avrà il tempo necessario per organizzare le valigie per sé e per i bambini.

Ed in effetti, Altun darà da bere il suo intruglio non solo a Demir e Sevda ma anche a Gulten, Saniye, Gaffur e Fadik così da poter agire indisturbata.

Il piano sembrerà finalmente concretizzarsi visto che Zuleyha riuscirà a raggiungere in Yilmaz alla sua auto dove sarà già presente il piccolo Kerem Alì. La felicità della coppia si contrapporrà con la tristezza di Demir che, risvegliandosi dall'improvviso sonno, capirà che la moglie e i figli sono scomparsi.

Yilmaz e Zuleyha costretti a tornare ad Adana

Ma anche la felicità di Zuleyha e Yilmaz sarà destinata a durare ben poco, visto che la macchina su sui viaggiano sarà fermata dalla polizia che, nonostante i documenti falsi esibiti dai due fuggiaschi, condurrà tutti al commissariato di Adana per ulteriori controlli. Giunti sul posto, Yilmaz e Zuleyha si troveranno davanti Fekeli che, avvertito dall'assenza del figlio da Mujgan, capirà il progetto dei due e li bloccherà.

La coppia così dovrà dire di nuovo addio all'idea di poter vivere felicemente le loro unione.

Zuleyha dovrà fare ritorno alla tenuta Yaman mentre Yilmaz dovrà vedersela con la collera del padrino che non digerirà la sua scelta di privare Mujgan di vedere il suo bambino. Come andranno i rapporti tra Yilmaz e suo figlioccio? Per coprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.