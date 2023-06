Le anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island in programma lunedì 3 luglio in prime time su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per nuovi colpi di scena che vedranno protagoniste le coppie in gara.

Al centro dell'attenzione ci sarà in primis Isabella, la quale chiederà il falò di confronto con Manu.

Spazio anche alle vicende di Davide che, dopo aver visto dei filmati compromettenti della sua fidanzata, andrà su tutte le furie.

Isabella chiede il confronto con Manu: anticipazioni Temptation Island seconda puntata

Le anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island 2023 in programma lunedì prossimo in prime time su Canale 5 rivelano che per Manu e Isabella arriverà il momento della resa dei conti finale.

La ragazza resterà fortemente amareggiata e delusa dal modo in cui il suo fidanzato l'ha descritta all'interno del villaggio delle tentazioni, motivo per il quale chiederà al conduttore di poter anticipare il falò di confronto finale, previsto inizialmente nel corso dell'ultima puntata.

A quel punto, quindi, Filippo si recherà dall'altra parte del villaggio per informare Manu della scelta della sua fidanzata.

Quale sarà la reazione del ragazzo? Accetterà di mettere la parola fine al suo percorso nel villaggio delle tentazioni oppure andrà avanti per la sua strada?

Davide furioso per Alessia: anticipazioni Temptation Island seconda puntata

Le anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island 2023 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Davide e Alessia.

La ragazza si sfogherà con uno dei tentatori del villaggio, criticando aspramente il suo fidanzato fino a dire di "sentirsi sprecata" al suo fianco.

Sta di fatto che, nel corso delle giornate a seguire, Davide si ritroverà a fare i conti con una serie di filmati compromettenti che lo metteranno a durissima prova.

Volano gli ascolti del reality show delle tentazioni di Canale 5

Il ragazzo andrà su tutte le furie e si mostrerà a dir poco infastidito dal comportamento e dal modo di fare di Alessia, al punto che gli altri compagni di viaggio dovranno intervenire per cercare di calmarlo e placarlo.

Come si evolverà il loro percorso? Arriverà il momento del confronto finale anticipato oppure Davide continuerà a guardare da lontano il comportamento della sua ragazza?

Insomma, una seconda puntata da non perdere per tutti gli appassionati del reality show di Canale 5 che, la scorsa settimana, ha registrato una media di quasi quattro milioni di spettatori in prime time, superando la soglia del 26% di share e vincendo a mani basse la sfida auditel del prime time.