Cambio programmazione nel pomeriggio Mediaset a partire dal prossimo lunedì 10 luglio 2023. Il palinsesto di Canale 5 subirà delle modifiche, dovute in primis agli ascolti "disastrosi" della seconda parte del pomeriggio, occupata dai film.

Buone notizie, invece, per tutti gli appassionati di Terra Amara: la messa in onda della soap opera turca non risulta sospesa dalla programmazione del daytime feriale, bensì andrà avanti regolarmente per tutto il mese.

Terra amara non si ferma su Canale 5: cambio programmazione dal 10 luglio

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset in vigore dal prossimo 10 luglio, prevede il debutto di una nuova soap e un prolungamento in daytime per Un altro domani.

Il pomeriggio della rete ammiraglia si aprirà come sempre con Beautiful, la storia soap a stelle e strisce prevista dal lunedì alla domenica alle ore 13:40 circa.

A seguire, poi, è confermato l'appuntamento con Terra amara: per tutto il mese di luglio, la soap con protagonisti Yilmaz e Zuleyha proseguirà regolarmente nella fascia del primo pomeriggio con le nuove puntate in prima visione assoluta, previste dalle 14:10 alle 14:45 circa. La soap è confermata anche nel daytime della domenica pomeriggio, con le puntate speciali di un'ora in onda dalle ore 15 alle 16 circa.

A seguire, poi, ci sarà spazio per le nuove puntate de La Promessa, la nuova soap opera spagnola di Canale 5 he sta riscuotendo un buon successo dal punto di vista Auditel, con punte che arrivano a sfiorare anche la soglia del 25% in daytime.

Alle ore 15:45 ci sarà la prima novità della programmazione Mediaset del mese di luglio: l'arrivo della soap opera My home my destiny. Trattasi di un nuovo prodotto importato dalla Turchia, che avrà come protagonista Demet Ozdemir.

Sospesi i film, prosegue Un altro domani: cambio programmazione Mediaset dal 10 luglio

Spetterà a Demet Ozdemir tenere accesa la fascia del pomeriggio di Canale 5 e sfidare così la soap opera Sei Sorelle, trasmessa nella stessa fascia oraria su Rai 1.

A seguire, dalle 16:45 in poi, ci sarà un doppio appuntamento speciale con la soap opera Un altro domani. Dal 10 luglio, infatti, la serie prenderà il posto dei tradizionali film sentimentali che, fino a questo momento, avevano tenuto banco nella fascia del pomeriggio.

La soap andrà avanti per due ore al giorno, fino alle ore 18:45, quando la linea passerà a Caduta Libera, di cui a metà luglio saranno trasmesse le repliche.

Vi saranno cinque ore di soap quotidiane, quindi, nel nuovo palinsesto estivo della rete ammiraglia Mediaset, per la gioia di tutti gli appassionati.