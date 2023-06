Sul canale ufficiale di Temptation Island è stato divulgato il video della terza coppia in gara, si tratta di Daniele e Alessia. I due stanno insieme da 4 anni, ma da un anno a questa parte Daniele si sente messo alle strette dalla compagna perché vuole un figlio. Nel video, lui ha riferito che la sua fidanzata ha posto un ultimatum: un figlio entro novembre oppure l'addio.

Il video di presentazione

Nel video di presentazione Daniele ha spiegato perché ha deciso di rivolgersi a Temptation Island: "Sono io che scrivo perché Vittoria mi sta pressando da circa 1 anno per avere un figlio".

Il giovane ha confidato di avere anche lui un desiderio di paternità, ma in questo momento non si sente pronto perché la coppia ha spesso delle discussioni. A tal proposito il protagonista del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha aggiunto che la sua compagna lo ha messo di fronte ad un ultimatum: "Mi hai detto o novembre o ti lascio, non mi stai pressando?".

A quel punto è intervenuta Vittoria e ha precisato di non avere messo pressione a nessuno, ma il suo fidanzato l'ha interrotta e ha sbottato ribandendo di rispettare la sua scelta.

Daniele e Vittoria sono la terza coppia di #TemptationIsland. I due stanno insieme da 4 anni.



Daniele racconta: "sono io che scrivo perché Vittoria mi sta pressando da circa 1 anno per avere un figlio, solo che per me ora non ci sono i presupposti perché litighiamo veramente… pic.twitter.com/y8YV688HVN — Trash Italiano (@trash_italiano) June 16, 2023

Il commento di alcuni utenti del web

La presentazione della terza coppia di Temptation Island non è passata inosservata ad alcuni utenti del web.

Su Twitter, un telespettatore ha affermato: "Oddio, questi sembrano 'Lenticchio' (Francesco Chiofalo) e Pamela Camassa", per via delle somiglianze. Un altro utente ha accusato la coppia di essersi iscritta al programma solo per avere visibilità. A detta di un telespettatore, se Daniele non si sente pronto per avere un figlio è giusto che Vittoria lo rispetti.

Un altro utente con sarcasmo ha chiosato: "Fantastici presupposti per mettere su famiglia". Secondo un telespettatore, tra le coppie partecipanti quella di Daniele e Vittoria sarà la prima ad abbandonare il programma separatamente.

Chi sono le altre due coppie?

Prima di Daniele e Vittoria, sono state presentate altre due coppie: Gabriela e Giuseppe, Alessia e Davide.

Per quanto riguarda la prima coppia, Gabriela ha scritto a Temptation Island dopo avere scoperto casualmente che il suo fidanzato si è iscritto ad una chat di incontri. La protagonista ha precisato che per amore ha rinunciato a tutto, anche allo studio e alla famiglia: Davide è molto geloso. Nella seconda coppia invece, ha scritto Alessia perché vuole capire se la storia con Davide può avere o meno un futuro: i due sono fidanzati da 11 anni, ma lei per 2 anni ha avuto una relazione "clandestina" con un uomo molto più grande di lei. Sebbene Alessia abbia cercato di riconquistare la fiducia del compagno ha l'impressione di non essere stata del tutto perdonata.