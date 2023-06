Arrivano le prime anticipazioni sul cast de Il Paradiso delle signore 8, la seguitissima soap del pomeriggio attualmente in fase di lavorazione.

Le riprese sono iniziate a fine maggio e andranno avanti ancora per tutta l'estate: il cast è attualmente impegnato presso gli studi romani dove vengono girate le scene e non mancheranno le new entry che arriveranno a tener banco nelle trame della soap.

Da settembre l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 in tv: iniziate le riprese

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che ci sarà spazio per un po' di colpi di scena e novità legati in primis alle vicende della contessa Adelaide, la quale riuscirà a tenere banco con le sue vicende sentimentali e professionali.

Adelaide si ritroverà al centro dell'attenzione per la sua storia d'amore con il giovane Marcello: i due dopo essere usciti allo scoperto, dovranno capire che direzione prendere e non si esclude che possano addirittura decidere di fare il grande passo verso l'altare.

Spazio anche alle vicende del giovane Emanuel Caserio che, in questa ottava stagione della soap opera pomeridiana, si ritroverà a dover guidare nuovamente la caffetteria e, sui social, ha svelato che ci saranno un bel po' di novità in arrivo.

Luca Ferrante new entry nel cast de Il Paradiso delle signore 8

Ma le sorprese non sono finite qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che ci sarà spazio anche per delle new entry che non passeranno affatto inosservate.

In questi giorni, sui social, l'attore Luca Ferrante ha annunciato il suo ingresso ufficiale nel cast de Il Paradiso delle signore 8.

L'attore è un personaggio già noto al pubblico delle soap: in passato è stato tra i volti di punta di Centovetrine e poi ancora ha recitato nel cast di Un posto al sole, dove vestiva i panni del figlio di Marina Giordano.

Adesso, però, Luca Ferrante sarà impegnato con questa nuova sfida professionale: quale sarà il suo ruolo nel cast della soap opera?

Giulia Cavaterra entra nel cast de Il Paradiso delle signore

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni sulle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che ci sarà spazio anche per una seconda new entry che vedremo in scena a partire dal prossimo settembre 2023.

Trattasi dell'attrice Giulia Cavaterra che, in queste ore, ha postato uno scatto social proprio dal set romano della soap opera.

Anche in questo caso, però, non si hanno ulteriori dettagli su quello che sarà il suo ruolo in questa ottava stagione: potrebbe essere una nuova socia del Circolo, così come una nuova commessa della Galleria Moda Milano di Umberto e Tancredi.