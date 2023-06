La Promessa continua la sua messa in onda su Canale 5 dal 19 al 23 giugno 2023 e le anticipazioni si concentrano su Jana, certa che Curro sia il fratello scomparso. Simona lotta tra la vita e la morte, riuscirà a sopravvivere? Intanto, proseguono le indagini sul responsabile della dipartita di Tomas, mentre Lola si toglie la vita in carcere. Tuttavia, le cose non sono come sembrano e sarà Fuentes a spiegarne in motivo.

Anticipazioni settimanali La Promessa 19, 20 e 21 giugno

La settimana di programmazione de La Promessa inizia con la puntata di lunedì, nella quale le condizioni di salute di Simona continuano a preoccupare.

Jana le sta accanto e alla donna viene somministrata l'adrenalina. Il farmaco funziona e Simona cominci a migliorare. Intanto, Mauro e Teresa si baciano ma vengono sorpresi da Romulo.

Alla villa arriva Curro, il probabile fratello scomparso di Jana, che non viene accolto nel migliore dei modi. Petra intanto inizia a diffondere pettegolezzi su Pia. Jana e Manuel si avvicinano sempre di più.

Le anticipazioni dell'episodio La Promessa di martedì 20 giugno vedono Pia accusare il barone di essere un violentatore e lui lascia la villa. Fuentes, intanto, prosegue con le indagini e non crede che Lola sia la reale responsabile. Petra invece fruga nei cassetti di Simona, trovando la medicina che le ha salvato la vita.

Mercoledì 20 giugno nella nuova puntata della soap La Promessa Manuel è triste e arrabbiato per il divieto di volare imposto da Cruz e Alonso. Pia è in una situazione scomoda poiché i pettegolezzi sul suo conto si diffondono a macchia d'olio tra la servitù; a difenderla è Teresa.

Jana è certa che Curro sia suo fratello e, mentre è assorta nei suoi pensieri, accade uno strano fatto: scompare la fede di Tomas.

La Promessa puntata del 22 e del 23 giugno: anticipazioni e trame

Continuando con le anticipazioni arriva la triste notizia: Lola si è tolta la vita in carcere dopo aver scritto una lettera nella quale confessa di aver ucciso Tomas. Peccato che né il corpo della donna né il biglietto vengano trovati, motivo per cui Fuentes crede nella sua innocenza.

Successivamente, ecco che Cruz dice a Pia di aver scoperto che è incinta. Furiosa, le comunica di essere intenzionata a cacciarla, a meno che non interrompa la gravidanza. La poverina non avrà altra scelta, se non vuole finire su una strada senza lavoro e un tetto sulla testa. Jana le sta vicino e le promette che non la abbandonerà, qualsiasi cosa accada. Entrambe sanno però che non ci sono alternative per rimanere alla villa.

