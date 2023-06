Sono tre le coppie di Temptation Island che sono state presentate sui social network a dieci giorni dal debutto: il 16 giugno, ad esempio, su Instagram è stato caricato il video di Vittoria e Daniele. I due stanno insieme da 4 anni e lui non è convinto di voler mettere su famiglia: i romani hanno anche discusso durante le riprese della clip e i fan hanno subito notato una somiglianza tra il ragazzo e Francesco Chiofalo, storico protagonista del reality che il pubblico ha ribattezzato "Lenticchio".

Aggiornamenti sui personaggi di Temptation Island

Venerdì 16 giugno, il cast di Temptation Island si è arricchito di altri due fidanzati: in rete, infatti, è stato pubblicato il video di presentazione di Daniele e Vittoria, in coppia da 4 anni ma lontani su quello che vorrebbero in futuro dalla relazione.

Nel filmato che sta facendo il giro del web, infatti, si vede il romano dire che è stato lui a scrivere alla redazione per un motivo ben preciso: "Lei mi pressa per avere un figlio, o lo facciamo o mi lascia".

La ragazza ha confermato in parte il racconto della sua dolce metà, tant'è che poco dopo hanno iniziato a battibeccare davanti alla telecamera senza riuscire a trovare un punto d'incontro.

I curiosi pensano che questi due concorrenti potrebbero regalare molti colpi di scena durante le puntate, soprattutto perché hanno cominciato a litigare ancora prima di raggiungere i villaggi dove vivranno per 21 giorni in compagnia di molti single.

Il parere di chi guarda Temptation Island

Quella che è stata presentata in queste ore, per adesso è sicuramente la coppia di Temptation Island 2023 che ha scatenato più commenti.

Oltre al litigio che i romani hanno avuto mentre registravano il loro video di presentazione, a catturare l'attenzione dei fan è stata una certa somiglianza tra il romano e un altro storico personaggio tv che è stato lanciato proprio in una vecchia edizione del reality di Canale 5.

"Questo è Francesco Chiofalo", "Lenticchio 2.0", "C'è chi ha pensato a Chiofalo e chi mente", "Daniele, il the new Lenticchio", questi sono solo alcuni dei pareri che i curiosi hanno espresso su Twitter dopo aver visto il filmato con protagonisti Vittoria e Daniele.

Un'opinione che stanno condividendo in tanti, dunque, è che il ragazzo che ha scritto alla redazione per capire se in futuro vorrà mai fare un bambino con la compagna, assomiglia a Chiofalo sia fisicamente che nel modo di fare.

Entrambi i romani hanno un corpo palestrato, molti tatuaggi e per esprimersi usano prettamente il dialetto della loro città d'origine.

I concorrenti ufficiali di Temptation Island

Con la presentazione di Vittoria e Daniele, salgono a tre le coppie ufficiali della decima edizione di Temptation Island.

Nei giorni scorsi, infatti, gli addetti ai lavori hanno presentato anche: Gabriela e Giuseppe (fidanzati da 11 anni e attualmente in crisi per il tentativo di lui di chattare con altre donne su un'app di incontri); Davide e Alessia (legati da 4 anni ma vicini alla rottura a causa di una relazione parallela che lei ha avuto per due anni e che lui ha scoperto di recente).

Salvo colpi di scena, dovrebbero essere 12 i concorrenti del reality-show estivo di Canale 5 (per un cast con 6 coppie in totale), quindi il pubblico deve conoscere ancora un bel po' di protagonisti che la redazione ha scelto dopo mesi di casting.

Per quanto riguarda i tentatori, invece, per ora sono circolate solo indiscrezioni tutte da confermare: pare che il gieffino Gianluca Costantino sia stato allontanato dal gruppo dopo aver spoilerato la sua partecipazione, mentre l'ex corteggiatore Daniele Schiavon sarebbe nel villaggio.