La coppia formata da Carola Carpanelli e Federico Nicotera è in crisi. L'annuncio è arrivato dall'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sul proprio account Instagram e ha chiesto a tutti i follower di rispettare la privacy. I fan della coppia avevano intuito che fra i due qualcosa non fosse più come prima a causa della "freddezza" mostrata sui social, ma fino a oggi non c'era stata alcuna conferma.

Le parole di Carola

Tramite una storia sul suo account Instagram, Carola Carpenelli ha annunciato di essere in crisi con Nicotera: "È un momento molto particolare e difficile.

Vi prego rispettate la nostra privacy". Dalle parole dell'ex corteggiatrice sembrerebbe che la coppia non abbia chiuso del tutti i rapporti, ma stia cercando di trovare un modo per ricucire l'eventuale strappo. Per quanto riguarda Federico, il giovane ha preferito la via del silenzio.

Tuttavia, da qualche settimana a questa parte si vociferava di una possibile crisi di coppia ma i due diretti interessati non avevano confermato o smentito alcun gossip sul loro. I fan, però, avevano intuito che qualcosa stesse cambiando poiché tra i due sembrava esserci un certo gelo sui social.

La dedica dopo la scelta di Federico

Carola, immediatamente dopo essere stata scelta da Federico Nicotera era tornata sui social e aveva postato una bellissima dedica per il neo fidanzato: "Sei stato tutto quello che mi aspettavo di trovare".

L'ex corteggiatrice non aveva nascosto che il percorso fosse stato caratterizzato da momenti di alti e bassi, ma anche da tanti sorrisi. Senza giri di parole, Carola aveva rivelato di non avere mai immaginato di essere lei la scelta: "Non pensavo nemmeno di potermi innamorare così di una persona".

Infine, la giovane aveva ringraziato Federico per la pazienza, poiché dopo ogni discussione lei era solita ad alzare un muro: "Grazie, perché sei stato l'unico a credere in noi, anche quando non ci credevo neanche io".

La prima intervista di coppia a Verissimo

Ospiti nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, Carola e Federico avevano annunciato di essere andati a convivere: l'ex tronista di Uomini e donne aveva spiegato di avere comprato una casa a Roma. A tal proposito, la neo coppia aveva invitato Lavinia Mauro e Alessio Corvino a prendere un caffè non appena avrebbero sistemato tutti gli scatolini in giro per l'appartamento.

Inoltre, la coppia aveva confidato alla padrona di casa di essere felice, poiché la quotidianità è un'altra cosa. Infine, entrambi avevano rivelato di essere felicemente innamorati e di essere convinti che si sia trattato di un colpo di fulmine.