Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso delle giornate del 17 e 18 giugno 2023. Le novità riguarderanno la fascia del pomeriggio e in particolar modo la messa in onda di Terra Amara, la soap opera turca campione di ascolti, che continua a essere molto amata dal pubblico.

Questo fine settimana l'orario di inizio della soap non è fissato alle ore 14:50, così come è accaduto nelle scorse settimane, bensì slitterà sia al sabato che alla domenica pomeriggio.

Cambio programmazione per Terra amara il 17 e 18 giugno: ecco cosa succede

Il cambio programmazione Mediaset per la giornata di sabato 17 giugno prevede che alle 13:45 ci sia spazio per uno speciale dedicato alla fiction La ragazza e l'ufficiale, in onda in queste settimane nel prime time di Canale 5.

A seguire alle 14 partirà il consueto appuntamento con Beautiful, che questo sabato pomeriggio andrà in onda in versione extra-large.

La messa in onda della soap è in programma fino alle 15:35 circa, facendo così slittare l'inizio di Terra Amara, l'altra serie del pomeriggio che tiene compagnia a milioni di spettatori.

Slitta l'inizio di Terra amara nella programmazione del 17 giugno

L'appuntamento con la soap turca andrà avanti fino alle 16:40 circa, quando poi la linea passerà a un film del ciclo Inga Lindstrom.

In realtà questo fine settimana erano previsti gli ultimi due appuntamenti della stagione con Verissimo - Le storie, il best of del talk show condotto da Silvia Toffanin.

Tuttavia dopo la morte di Silvio Berlusconi si è scelto di modificare la programmazione del daytime di questo fine settimana e l'appuntamento con Verissimo risulta cancellato dal palinsesto.

L'appuntamento con Terra amara si allunga anche il 18 giugno

Un ulteriore cambio programmazione per Terra amara è in programma anche per la giornata di domenica 18 giugno 2023.

Anche in questo caso l'inizio della soap non è previsto pochi minuti prima delle 15, bensì alle 15:10 e andrà avanti fino alle 16:45.

Una variazione ballerina per la soap opera, che tuttavia continua ad appassionare il pubblico di Canale 5 grazie ai suoi numerosi intrighi, in grado di coinvolgere gli spettatori da casa.

La media di questa stagione di Terra amara risulta essere di oltre 2.8 milioni di spettatori fissi nel daytime pomeridiano, con punte di share che hanno raggiunto anche il 26% durante le puntate extra-large del weekend.

In vista del gran finale della seconda stagione, i fan della soap possono stare tranquilli, perché i vertici Mediaset hanno già acquistato i diritti per la messa in onda delle ultime due stagioni.