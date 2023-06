L'appuntamento con Temptation Island 2023 prosegue nel prime time di Canale 5 ed emergono nuovi retroscena sulle coppie in gara.

Tra quelle più discusse figurano Isabella a Manu, una giovane coppia che ha scelto di mettere alla prova il loro sentimento all'interno del villaggio delle tentazioni.

Ma, stando a quanto riferito da una conoscente della coppia, Isabella punterebbe non tanto a testare quanto sia forte il suo sentimento con Manu, bensì a conquistare popolarità e successo mediatico.

Isabella chiede già il confronto finale con Manu a Temptation Island 2023

Nel dettaglio, l'appuntamento con il reality show delle tentazioni Mediaset tornerà in onda lunedì 3 luglio con la messa in onda della seconda puntata in prima visione assoluta.

I colpi di scena non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci saranno in primis le vicende della coppia composta da Manu e Isabella.

La ragazza, dopo aver visto una serie di filmati che non le sono piaciuti, in cui il suo fidanzato parlava in maniera negativa della loro relazione, ha chiesto il falò di confronto anticipato.

Isabella, senza perdere ulteriormente tempo all'interno del villaggio, ha convocato Filippo Bisciglia per chiedergli di incontrare Manu e confrontarsi dopo appena pochi giorni dall'inizio della loro esperienza.

Il retroscena su Isabella e Manu: parla una conoscente della coppia

Un colpo di scena inaspettato che ha spiazzato i fan e gli spettatori del reality show ed ha scatenato anche un vespaio di critiche e polemiche sui social.

A svelare dei retroscena su questa coppia, ci ha pensato una ragazza che sostiene di essere una conoscente della coppia.

Trattasi di Giusi Alemanno che, intervistata da "Fanpage", non si è fatta problemi a puntare il dito contro Isabella, sottolineando il fatto che la ragazza sarebbe interessata in primis alla visibilità mediatica.

'Disposta a tutto pur di entrare in tv', il retroscena su Isabella di Temptation Island

"Lei è disposta a tutto pur di entrare in tv, secondo me molto probabilmente si candiderà per Uomini e donne e il Grande Fratello Vip", ha dichiarato questa conoscente della coppia.

E poi ancora, ha dichiarato che secondo lei, Isabella e Manu usciranno separati dal villaggio delle tentazioni oppure nel caso in cui dovessero andare via insieme dal programma, arriverebbero ad una rottura definitiva dopo poche settimane.

Insomma, i dubbi su questa coppia non mancano e a questo punto non resta altro che attendere la seconda puntata di Temptation Island per scoprire come si evolverà la situazione. Manu accetterà il confronto finale con Isabella? Lo scopriremo il 3 luglio su Canale 5.