La decima edizione di Temptation Island è già iniziata: l'8 giugno sono partite le riprese delle puntate che andranno in onda da lunedì 26, ma del cast si sa ancora poco o nulla. Alessandro Rosica, però, in queste ore ha fatto sapere che Gianluca Costantino sarebbe stato estromesso dal gruppo dei single ad un passo dalla partenza per la Sardegna: agli autori non sarebbe andato giù lo spoiler che il gieffino avrebbe fatto sulla sua imminente entrata nel villaggio.

Aggiornamenti sui protagonisti di Temptation Island

Nel giorno in cui sono partite le registrazioni di Temptation Island, l'esperto di Gossip Rosica ha deciso di aggiornare fan e curiosi su quello che starebbe accadendo dietro le quinte del popolare format Mediaset.

Con una Stories che ha pubblicato su Instagram giovedì 8 giugno, il romano ha dato quello che lui stesso definisce uno "scoop" sulla nuova edizione del reality-show di Canale 5.

"Gianluca Costantino è stato allontanato dal programma", ha esordito Alessandro nel post che ha subito catturato l'attenzione dei suoi follower.

Alcune recenti mosse social dell'autrice Raffaella Mennoia, infatti, avevano fatto pensare ad un improvviso cambiamento che gli addetti ai lavori avrebbero deciso di apportare al cast della trasmissione che tornerà in onda tra poche settimane dopo un anno di stop.

L'anticipazione sui personaggi di Temptation Island

Sempre nell'Instagram Stories che ha dedicato a questa vicenda, Alessandro Rosica ha scritto: "A detta loro ha spoilerato la sua entrata, dunque non farà più parte del cast".

Gli autori di Temptation Island non avrebbero affatto apprezzato che alcuni influencer come Deianira Marzano e Amedeo Venza fossero a conoscenza del nome di uno dei single giorni prima dell'inizio delle registrazioni, per questo si sarebbero subito prodigati per "riparare il danno" fatto da Gianluca.

Ancor prima che l'esperto di gossip rivelasse l'esclusione del gieffino dalla rosa dei tentatori della decima edizione del reality-show, Raffaella Mennoia sembrava averla anticipata con questo messaggio social: "Questi spoiler sono solo a vantaggio di chi li scrive e a totale svantaggio del protagonista".

A poco tempo di distanza dalla pubblicazione di queste parole, in rete si sta spargendo la voce che il modello Costantino sarebbe stato estromesso dal cast di Temptation 2023.

Attesa per il ritorno di Temptation Island

Alessandro Rosica, dunque, su Instagram parla di una vera e propria presa di posizione da parte degli addetti ai lavori nei confronti del ragazzo che avrebbe rivelato la sua partecipazione a Temptation Island violando il regolamento.

"L'hanno silurato, zero tolleranza da parte degli autori. Lui è fuori per aver anticipato il suo ingresso", ha commentato ancora l'esperto di gossip che in queste ore ha fatto sapere che Gianluca non sarà più un tentatore del reality-show che sta per tornare in onda dopo un anno di pausa.

Altre informazioni che sono trapelate sulla decima edizione del programma di Canale 5, riguardano le puntate: oggi, giovedì 8 giugno, sono partite le registrazioni di quello che il pubblico potrà vedere in tv da lunedì 26.

Per quanto riguarda le coppie che affronteranno il viaggio nei sentimenti, non si sa ancora né quante sono (si parla di un massimo di 7) né da chi sono composte: si dice, però, che quest'anno non dovrebbero esserci personaggi famosi tra i concorrenti del format estivo di Mediaset.

Filippo Bisciglia, invece, è stato riconfermato nel ruolo di presentatore e già da stamattina ha accolto nei villaggi sia i fidanzati che i ragazzi/e single, tra i quali non dovrebbe figurare Gianluca Costantino.