Manca sempre meno al ritorno su Canale 5 di Temptation Island: il blogger Lorenzo Pugnaloni, infatti, in queste ore ha fatto sapere che sono iniziate le registrazioni delle puntate che saranno trasmesse in tv a partire da lunedì 26 giugno. Ignoti ancora i nomi dei protagonisti del cast, sia quelli dei fidanzati che quelli dei ragazzi/e single che dovranno tentarli per 21 giorni all'interno dei villaggi. Alla guida del reality-show, è stato riconfermato Filippo Bisciglia.

Aggiornamenti sul futuro di Temptation Island

L'8 giugno è iniziata la decima edizione di Temptation Island: anche se la prima puntata sarà trasmessa il 26 giugno, in queste ore sono partire le riprese all'interno dei villaggi della Sardegna che ospiteranno il cast per i prossimi 21 giorni.

Con una Stories che ha postato su Instagram, infatti, Lorenzo Pugnaloni ha appena aggiornati i curiosi su quello che sta accadendo nel resort che ospiterà le coppie e i single della stagione 2023 del reality Mediaset.

"Sono iniziate le registrazioni", ha confermato il blogger con un messaggio che ha subito catturato l'attenzione dei fan del programma che sta per tornare in onda dopo un anno di stop.

Nell'estate del 2022, infatti, Temptation non è stato inserito nei palinsesti di Canale 5, quindi il pubblico ha dovuto fare a meno del format per un'intera stagione televisiva.

I retroscena su Temptation Island

Nei giorni scorsi sono trapelati insistenti rumor sui single di Temptation Island 2023: gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza e l'esperto di gossip Alessandro Rosica, infatti, hanno confermato che anche quest'anno nel cast del reality Mediaset dovrebbero esserci dei volti già noti al pubblico.

L'unico nome che è trapelato fino ad oggi, giovedì 8 giugno (giorno in cui sono iniziate le riprese in Sardegna), è quello di Gianluca Costantino. Stando alle indiscrezioni che hanno impazzato in rete di recente, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 sarebbe stato scelto dalla redazione per mettere alla prova le fidanzate.

Non si esclude, inoltre, la presenza nei villaggi di ex corteggiatori di Uomini e Donne che non sono stati scelti nel corso dell'edizione che è terminata circa un mese fa.

Attesa per il ritorno di Temptation Island

Per quanto riguarda le coppie che animeranno le decima edizione di Temptation Island, al momento si sa pochissimo: l'unica informazione che è trapelata ancor prima che tutti i protagonisti partissero per la Sardegna, è che nessuno di loro dovrebbe essere conosciuto.

Gli addetti ai lavori, dunque, avrebbero deciso di puntare su fidanzati non famosi, quindi sui problemi relazionali tra gente comune; i Vip che potrebbero partecipare alla nuova stagione del reality di Canale 5, dunque, sarebbero tra i ragazzi single.

Ad oggi, inoltre, è incerto anche il numero di concorrenti che hanno accettato di mettere alla prova le loro storie d'amore: voci ancora tutte da confermare sostengono che le coppie del cast dovrebbero essere 6 o al massimo 7, ma la redazione non si è ancora sbilanciata a riguardo.

Nei prossimi giorni, molto probabilmente a ridosso della messa in onda della prima puntata (prevista per lunedì 26 giugno), sui profili social della trasmissione dovrebbero essere pubblicati i video di presentazione di tutti i fidanzati; per scoprire i nomi dei tentatori, invece, i curiosi dovranno aspettare il debutto del programma in televisione.

A guidare il racconto del viaggio nei sentimenti, sarà ancora una volta Filippo Bisciglia: il romano è stato confermato nel ruolo di conduttore di Temptation Island per il decimo anno consecutivo.