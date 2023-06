Chi c'è nel cast della prossima stagione di Temptation Island 2023? L'appuntamento con il Reality Show delle tentazioni ripartirà da fine giugno su Canale 5, intanto sono già iniziate le registrazioni di questa nuova edizione.

A svelare dei retroscena sul cast di quest'anno ci ha pensato Alessandro Rosica, che sui social ha tirato in ballo Gianluca Costantino, noto al pubblico per la partecipazione a una delle ultime stagioni del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.

Grande attesa per il ritorno di Temptation Island: dal 26 giugno su Canale 5

Dopo una stagione di stop, Mediaset tornerà a puntare sulla messa in onda di Temptation Island nella fascia di prime time.

La nuova edizione del reality show delle tentazioni sarà in onda dal 26 giugno su Canale 5: al timone del programma tornerà Filippo Bisciglia.

Nuove coppie si metteranno alla prova per cercare di superare la prova delle tentazioni e capire se quello che provano l'uno nei confronti dell'altra è vero amore.

Tra le coppie in gara quest'anno, però, non ci saranno personaggi famosi: protagonisti del Grande Fratello Vip così come quelli di Uomini e donne non parteciperanno al reality show prodotto da Maria De Filippi.

Retroscena sul cast di Temptation Island 2023: ecco chi sarebbe stato fatto fuori

Situazione diversa per quanto riguarda il cast di tentatori di questa edizione del reality show: in questo caso potrebbero esserci degli ex volti noti al pubblico di Uomini e donne e Grande Fratello Vip.

Uno di questi pare fosse Gianluca Costantino, ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, dato in lizza per entrare a far parte del cast di tentatori di questa edizione.

Eppure, secondo i retroscena riportati in rete da Alessandro Rosica, la sua partecipazione al programma di Canale 5 sarebbe saltata all'ultimo momento.

'Gianluca Costantino silurato all'ultimo', il retroscena su Temptation Island 2023

"L'ex gieffino Gianluca Costantino silurato all'ultimo da Temptation Island", è la notizia riportata su Instagram dall'esperto di gossip Alessandro Rosica.

"Mentre i suoi colleghi sono partiti e hanno cominciato le registrazioni oggi, lui è stato silurato all'ultimo", ha aggiunto ancora Rosica su Instagram.

"Il motivo emerso dietro le quinte? Aver spoilerato la sua entrata", ha aggiunto ancora Rosica, svelando così che Gianluca non sarà tra i protagonisti della prossima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia, in onda per sei settimane dal 26 giugno.