Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara previste come sempre nel daytime di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per diversi colpi di scena che non passeranno inosservati.

Spazio in primis alle vicende di Zuleyha, la quale ritroverà la serenità di un tempo al fianco di Hakan e crederà di poter riprendere in mano le redini della sua vita.

Eppure, un evento del tutto inaspettato e spiazzante, finirà per mettere nuovamente in pericolo la vita della donna, che si ritroverà a lottare tra la vita e la morte.

Zuleyha operata d'urgenza: anticipazioni Terra Amara prossime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara rivelano che Vahap si intrufolerà all'interno dell'abitazione di Hakan con lo scopo ben preciso di ucciderlo.

Tuttavia, nel tentativo di portare a termine la sua vendetta, finirà per colpire Zuleyha: la donna farà i conti con uno sparo alla testa che avrà delle conseguenze del tutto inaspettate.

Nel momento in cui arriverà in ospedale, con la testa completamente insanguinata, i medici non potranno fare altro che attestare la drammaticità della situazione.

Le condizioni di salute di Zuleyha sono particolarmente drastiche e la donna rischia seriamente di non farcela.

I medici allarmati per Zuleyha: anticipazioni Terra Amara

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara rivelano che la donna verrà sottoposta ad un delicato intervento di chirurgia al cervello, con il quale i medici si augurano di poterle salvare la vita.

Una situazione particolarmente difficile anche per Hakan che, messo al corrente della gravità dei fatti, valuterà anche la possibilità di trasferire la sua amata in un'altra struttura ospedaliera, che possa garantirle cure maggiormente appropriate.

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che, in seguito a questo terribile episodio, Fikret si mostrerà a dir poco disperato per le sorti di Zuleyha e si scaglierà duramente contro Hakan.

Fikret si scaglia contro Hakan: anticipazioni Terra Amara prossime puntate

Il motivo? Ritiene che l'uomo sia il vero responsabile di questa disgrazia accaduta alla donna che, adesso, rischia seriamente di morire e quindi di non farcela.

Tra i due ci saranno dei momenti di scontro e grande tensione ma, alla fine, si riuscirà ad evitare il peggio.

E così, l'attenzione, tornerà di nuovo sulla protagonista della soap opera turca di Canale 5: riuscirà a salvarsi dopo questa operazione immediata al cervello oppure no?

Tutti saranno in grande apprensione per il destino e le sorti della signora di Cukurova, augurandosi che tutto possa andare nel verso giusto e che possa così ritornare dai suoi due amati figli.

Tuttavia, la verità sull'esito dell'operazione al cervello di Zuleyha si scoprirà nel corso dei prossimi appuntamenti della seguitissima serie che continua ad appassionare una media di oltre due milioni e mezzo di fedelissimi al giorno, toccando punte del 26% di share, tanto da superare anche i dati d'ascolto di Beautiful, la storica soap pomeridiana di Canale 5 in onda ininterrottamente da oltre trent'anni.