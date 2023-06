Manu e Isabella sono tra i protagonisti di questa nuova edizione di Temptation Island, il reality show delle tentazioni prodotto da Fascino di Maria De Filippi.

La loro storia d'amore ha particolarmente colpito il pubblico, complice il duro sfogo fatto dal ragazzo che, nel corso della prima puntata del programma, ha raccontato ai suoi compagni di gioco ciò che non va nel suo rapporto con Isabella.

Sta di fatto che, in queste ore, sta facendo particolarmente discutere una segnalazione che sta gettando ombre su questa giovane coppia.

Manu e Isabella al centro delle polemiche a Temptation Island 2023

Nel dettaglio, durante la prima puntata di questa nuova edizione del reality show, ha particolarmente colpito la storia di Manu e Isabella.

I due, fidanzati da diversi anni, hanno sentito il bisogno e l'esigenza di mettere alla prova il loro sentimento, complice la differenza sociale che avrebbe messo a durissima prova il loro amore.

Manu ha raccontato all'interno del villaggio di sentirsi quasi sminuito dalla sua ragazza, solo perché non può permettersi di tenere un certo tenore di vita che lei vorrebbe.

"Non mi compro un paio di scarpe per portare lei a cena", ha raccontato il ragazzo all'interno del villaggio aggiungendo che quando lei lo accusa di non avere iniziative, in realtà il problema è di natura economica.

La segnalazione su Manu e Isabella: 'Lui è stato costretto'

Manu ha ammesso chiaramente di non avere le possibilità di permettersi la "bella vita" che sognerebbe di fare la sua fidanzata e questa situazione li ha portati ad entrare in crisi.

Tuttavia, nel corso della prima puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, Manu e Isabella non sono passati inosservati neppure per una segnalazione sul loro conto che ha tenuto banco sul web e sui social.

"È tutto falso. Lui è stato costretto da lei (abbiamo fatto i casting lo stesso giorno)", ha scritto un utente sui social puntando il dito contro la giovane coppia.

"Lui guida i tram o metro, non ricordo. Lei ha fatto la domanda col nome di lui, solo per entrare in tv. Togliete le maschere", ha aggiunto ancora questo utente nella sua segnalazione che getta ombre sulla coppia Manu-Isabella.

Isabella chiede già il confronto di Manu a Temptation

Qual è a questo punto la verità dei fatti? I due ragazzi stanno portando avanti un piano studiato? In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, nel corso della seconda puntata di questa edizione ci sarà già il confronto per la coppia.

Isabella chiederà a Filippo di poter incontrare anticipatamente il suo fidanzato che sarà chiamato ad affrontare il falò di confronto conclusivo.