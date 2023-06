L'appuntamento con Terra amara prosegue nella fascia del pomeriggio di Canale 5 e, le anticipazioni di quello che succederà nelle prossime settimane, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Demir, il quale si ritroverà a fare una scoperta clamorosa sul conto di Sevda che, finirà per avere delle conseguenze del tutto inaspettate.

Demir scopre la verità su Sevda e Umit: anticipazioni Terra amara prossime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in onda su Canale 5, rivelano che per Sevda arriverà il momento della resa dei conti finale con Demir.

Quest'ultimo, infatti, verrà a conoscenza del fatto che la donna è la mamma di Umit e non la prenderà per niente bene.

Per questo motivo, infatti, Demir offrirà dei soldi ed una macchina alle due donne, affinché si mettano in viaggio al più presto e spariscano dalla sua vita e in generale dalla città di Cukurova.

A quel punto, Sevda e Umit decideranno di accettare la proposta pur continuando a provare grande astio nei confronti dell'uomo per il modo in cui le sta trattando.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara rivelano che dopo aver accettato i soldi, Umit inizierà a maturare un senso di profonda vendetta nei confronti di Demir, al punto da voler vendicarsi.

Sevda viene uccisa dalla figlia, Demir nei guai: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Il colpo di scena ci sarà quando Sevda e Demir si ritroveranno ai ferri corti e, Umit, deciderà di intervenire in prima persona in difesa di sua mamma.

La donna tirerà fuori una pistola e farà partire un colpo che, tuttavia, si rivelerà fatale per la sua stessa mamma.

Sevda verrà uccisa dalla sua stessa figlia nel tentativo di far fuori Demir. A quel punto, però, sarà il ricco imprenditore a ritrovarsi nei guai.

Gli spoiler delle nuove puntate della soap opera turca di Canale 5, rivelano che Demir verrà accusato di omicidio per la morte di Sevda e rischierà di dover scontare una lunga pena dietro le sbarre per qualcosa che non ha commesso realmente.

Continuano a volare gli ascolti di Terra amara nel daytime di Canale 5

E così, anche i prossimi appuntamenti con Terra amara si preannunciano densi di sorprese e colpi di scena per tutti gli appassionati della soap turca che, ogni giorno, riesce a catalizzare l'attenzione di oltre due milioni e mezzo di telespettatori in daytime, arrivando anche a toccare punte del 25% di share in daytime.

Risultati clamorosi per la soap che, nel daytime di Canale 5, riesce ad essere uno dei programmi più visti della giornata, superando anche i dati di Beautiful.