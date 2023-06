Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara, previste nella fascia pomeridiana di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un triste lutto che colpirà Zuleyha.

La protagonista femminile della soap opera turca si ritroverà a dover dire addio al grande amore della sua vita e per lei inizierà un periodo a dir poco buio.

Tuttavia, proprio in questa fase della sua vita, Zuleyha si renderà conto di provare qualcosa di forte e intenso nei confronti del marito Demir.

Zuleyha affronta la morte di Yilmaz: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara rivelano che Zuleyha si ritroverà a dover affrontare l'ennesimo lutto che segnerà per sempre la sua esistenza.

La donna, dopo aver ritrovato la serenità al fianco di Yilmaz, dovrà dirgli addio per sempre: il ricco imprenditore sarà protagonista di un drammatico incidente stradale che gli costerà la vita e per lui non ci sarà più niente da fare.

Un duro colpo per Zuleyha, che dopo essere rimasta sola verrà consolata da Demir.

L'uomo deciderà di non lasciare sola la mamma di sua figlia e le offrirà tutto il supporto necessario, al punto da chiederle anche di tornare a vivere a Villa Yaman.

Una proposta che lascerà senza parole Zuleyha, la quale deciderà di tornare in villa, ma metterà subito in chiaro di non voler affatto riprendere in mano le redini del suo matrimonio.

Zuleyha capisce di amare Demir: anticipazioni Terra amara

Demir accetterà le intenzioni della donna, ma nel corso dei giorni dimostrerà di essere completamente cambiato e tratterà nel migliore dei modi la mamma della figlia e del piccolo Adnan, rimasto orfano di padre.

Questi modi di fare di Demir porteranno Zuleyha a ricredersi sul conto dell'uomo, al punto da convincersi del fatto che sarebbe giusto concedergli una seconda possibilità.

Alla fine Zuleyha si troverà costretta a "cedere": si renderà conto di provare ancora qualcosa nei confronti del padre di sua figlia, motivo per il quale riprenderà in mano le redini del suo matrimonio e darà così una svolta alla sua vita.

Cambia la programmazione di Terra amara su Canale 5: cosa succede in estate

In attesa di vedere in onda queste nuove puntate di Terra amara su Canale 5, la programmazione della soap turca subirà delle modifiche dal prossimo 24 giugno.

La messa in onda della serie sarà sospesa nel weekend: le puntate extra large, dopo il grande successo dal punto di vista auditel di questi mesi, verranno stoppate per lasciare spazio alla messa in onda di film e fiction in replica.