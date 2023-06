In quale episodio muore Hunkar di Terra Amara? Non manca molto prima che questo amato personaggio lasci per sempre la soap in onda su Canale 5.

La responsabile della sua dipartita sarà Behice, che da sempre la detesta e nello stesso tempo invidia, essendo a capo di una grande azienda. Ma non solo: nelle prossime puntate, Hunkar scoprirà ciò che Behice ha sempre tenuto nascosto che, qualora venisse alla luce, la porterebbe dritta in carcere.

In che puntata muore Hunkar Yaman?

Hunkar muore nell'episodio turco numero 71. In Italia non si sa ancora la puntata esatta, visti i continui cambi di programmazione e durata degli episodi.

Si è a conoscenza però dell'esatta dinamica dei fatti.

Purtroppo, la furia di Behice non lascerà scampo alla povera Hunkar nelle nuove puntate di Terra amara. Tutto inizierà quando Hunkar scoprirà che la zia di Mujgan ha ucciso i suoi mariti per mettere le zampe sulla loro eredità. Come ben si sa, Behice ha come unico obiettivo della vita il denaro e la fama.

Nel frattempo, Fekeli sarà al settimo cielo, dopo aver realizzato il suo sogno, ovvero sposare Hunkar. Tutto sarà pronto per le nozze, ma qualcuno spezzerà questa parentesi felice per sempre.

Come svelano le anticipazioni, Hunkar, prima di firmare qualsiasi documento per il matrimonio, deve fare qualcosa di molto importante, ovvero mandare via da casa Behice: ''Sono sicura che quella donna ha un lato oscuro", penserà tra sé e sé.

La scoperta di Hunkar nelle nuove puntate di Terra amara

Dopo un'indagine approfondita, Hunkar verrà a sapere che Behice ha fatto fuori i suoi mariti per avere la loro eredità e così sarò certa che farà la stessa cosa con Ali.

Hunkar metterà Behice con le spalle al muro e, dopo averle detto che dovrà andarsene di casa, penserà ingenuamente di essersi liberata di lei.

Non sarà così.

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che Behice pugnalerà la povera Hunkar, proprio quando stava per coronare il suo sogno d'amore con Fekeli. Demir sarà disperato dopo aver scoperto la morte della madre, mentre Mujgan ripenserà con sgomento a una strana frase della zia.

Müjgan sospetta di zia Behice e ricorda una sua frase

Conoscendo bene la sua indole, Müjgan sospetterà fortemente che sua zia abbia qualcosa a che fare con la morte di Hunkar. In un momento di riflessione, sarà proprio lei a ricordare le strane e sibilline parole di Behice: "Se quella dannata donna entra in questa casa, smetterò di essere la regina".

Per un lungo periodo di tempo Behice riuscirà ad allontanare i sospetti su di lei, ma arriverà il momento nelle future puntate di Terra amara della resa dei conti. La reazione della donna sarà però inaspettata e fuori da ogni logica.