Nuovi intrecci attendono i fan di Terra amara che, nella settimana dal 25 al 30 giugno, assisteranno a una colluttazione che finirà con il sangue. Le protagoniste di questo scontro saranno Zuleyha e Mujgan. Tutto avrà inizio quando Demir ritirerà le accuse contro la moglie, consentendole di tornare alla villa seppur a certe condizioni. Behice sfrutterà l’occasione per ingannare Mujgan, spingendola ad accanirsi contro Zuleyha, arrivando a puntarle contro una pistola. Intanto Hunkar finirà per fare una scoperta sconcertante, che la spingerà a chiudere i rapporti col proprio figlio.

La causa principale sarà Sevda, la signora a cui Demir ha affidato i piccoli Adnan e Leyla. A quanto pare, questa Sevda è qualcuno che Hunkar non tollera a causa del loro passato.

Anticipazioni Terra amara dal 25 al 30 giugno

Esasperata, Mujgan avrà un confronto con Zuleyha in prigione, in seguito al quale la dottoressa inizierà a nutrire un atroce sospetto riguardo Behice. Quest'ultima si vedrà accusata, dalla nipote, di essere l'unica vera responsabile del tentato omicidio a Zuleyha e, indignata per le insinuazioni, non esiterà a chiedere a Yilmaz di trasferirsi a Istanbul.

In casa di Gaffur e Saniye l'emozione sarà palpabile dato che la piccola Uzum inizierà il suo primo giorno di scuola. Nel frattempo Fekeli parlerà con Hunkar per convincerla a dissuadere suo figlio Demir Yaman dal cedere le proprie azioni a quei misteriosi individui di Ankara.

E così la donna si recherà dal figlio, riuscendo a convincerlo a non dar via le quote della sua raffineria. Ma non è tutto.

Demir scagiona Zuleyha, ma dovrà fare la domestica

Le anticipazioni di questa soap opera turca svelano che grazie all'intercessione di Hunkar, Demir ritirerà le accuse contro la moglie, in modo tale che possa lasciare la prigione nella quale è stata rinchiusa per tentato omicidio.

Sarà così che Zuleyha presto potrà rivedere i suoi amati figli, seppur dovrà sottostare a delle condizioni. Innanzitutto, una volta rincasata alla villa Yaman, la madre di Leyla e Adnan sarà costretta a fare la domestica.

Parlando con la suocera, Altun le rivela che Behice ha tentato di ucciderla quando era ricoverata in ospedale per intossicazione alimentare.

In seguito Behice, per istigare la nipote, scriverà una finta lettera destinata a Yilmaz e farà in modo che finisca tra le mani di Mujgan. Quest'ultima ne leggerà il contenuto in cui la sua rivale confessa che Adnan è il figlio di Yilmaz e non di Demir.

Allarmata, Mujgan non si farà alcuno scrupolo a minacciare Zuleyha puntandole contro un'arma da fuoco. Ma la dottoressa non le sparerà perché non vorrà essere arrestata per omicidio, perciò ricorrerà ad un'altra strategia: costringere Zuleyha ad impiccarsi.

Mujgan vuole costringere Zuleyha a impiccarsi nelle prossime puntate di Terra amara

Zuleyha non avrà intenzione di porre fine alla propria vita, perciò tenterà di disarmare la rivale. Nella colluttazione partirà un colpo involontario che prenderà al petto la madre dei piccoli Adnan e Leyla.

Behice correrà in aiuto della nipote, facendo in modo che sembri che la donna si sia suicidata, dopodiché le due se la daranno a gambe.

In seguito sarà Uzum a far scoprire sul luogo in cui Demir ha portato Adnan e Leyla. Sconvolta, la donna non vorrà più vedere suo figlio, dopodiché prenderà i suoi nipotini e li riporterà a casa. Una volta giunta alla villa, Hunkar apprenderà che Zuleyha si trova a lottare tra la vita e la morte in ospedale. Nel frattempo Mujgan sarà in apprensione, in quanto teme che la sua rivale possa sopravvivere e smentire il suicidio, mettendola in una brutta posizione.