La nuova edizione di Amici 2023/2024 è confermata nella fascia del pomeriggio di Canale 5 a partire dal mese di settembre.

Nuovi concorrenti si metteranno all'opera per cercare di conquistare il gradimento degli insegnanti e del pubblico sovrano del talent show, con la speranza di arrivare fino al serale di questa 23^ edizione.

E, per quanto riguarda il cast dello show, potrebbero esserci delle novità importanti legate in primis all'uscita di scena di alcuni insegnanti, come nel caso di Emanuel Lo.

Confermato l'appuntamento con Amici 2023/2024 su Canale 5

Nel dettaglio, Maria De Filippi e la sua squadra si metteranno al lavoro per la prossima edizione di Amici subito dopo la fine delle riprese di Temptation Island, il reality show delle tentazioni di Canale 5, in onda questa estate in prima serata.

Intanto, però, sono già iniziati i casting ufficiali per la scelta dei nuovi concorrenti che quest'anno si metteranno in gioco e saranno allievi del talent show Mediaset.

Le novità e le sorprese più importanti, però, potrebbero riguardare il cast di insegnanti dello show di Maria De Filippi: quest'anno, infatti, potrebbero esserci delle novità e dei cambiamenti importanti.

Tra i nomi in bilico, al momento, figurano quelli di Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, i due insegnanti di danza che recentemente non hanno preso parte al concerto speciale dei ragazzi di Amici 22, trasmesso su Italia 1.

Emanuel Lo a rischio uscita dal cast di Amici 2023/2024

Entrambi potrebbero essere in uscita dal cast del talent show di Maria De Filippi: tra i sostituti spicca il nome di Giuseppe Giofrè.

Il ballerino ed ex allievo dello show, quest'anno è stato uno dei giurati del serale e dal prossimo settembre potrebbe mettersi in gioco in questa nuova veste del tutto inedita.

La presenza di Giofrè come papabile insegnante ad Amici non deluderebbe le aspettative dei fan, pronti a vederlo all'opera in questa nuova veste.

Inoltre, tra i nomi in lizza spicca anche quello di Veronica Peparini, in passato già insegnante in diverse stagioni del talent show.

Lorella Cuccarini resta nel cast della prossima edizione di Amici

Tra i volti confermati, invece, spicca quello di Lorella Cuccarini. L'insegnante di canto continuerà ad essere nel cast del talent show, così come ha spiegato e confermato lei stessa in una recente intervista.

In bilico, invece, la riconferma di Arisa: la cantante potrebbe uscire di scena dal cast dello show per dedicarsi completamente alla carriera musicale e preparare al meglio il suo ritorno al prossimo Festival di Sanremo 2024, condotto da Amadeus, dove spera di essere accolta tra i Big in gara.