Le trame della soap opera turca Terra Amara (Bir Zamanlar Çukurova) continuano ad appassionare i fan italiani. Nelle future puntate in programma su Canale 5 verrà alla luce un retroscena sconvolgente sul passato di Demir Yaman (Murat Ünalmış). A scoprire un suo segreto sarà la moglie Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), la quale apprenderà che suo marito ha fatto soffrire molto la sua ex fidanzata Hülya. Emergerà che quest’ultima è rimasta paralizzata dopo aver cercato di porre fine alla propria esistenza.

Trame turche, Terra amara: Zuleyha si reca a Smirne per incontrare Hulya

Le anticipazioni su ciò che succederà negli episodi in onda sul piccolo schermo italiano tra qualche mese, raccontano che ancora una volta l’anziana nonnina Azize (Serpil Tamur) farà prendere un grosso spavento ai residenti della tenuta Yaman a causa della sua demenza senile.

Tutto comincerà quando Zuleyha scoprirà che suo marito Demir, in passato, aveva messo fine alla storia d’amore con la fidanzata Hülya per sposare un’altra donna. Quest'ultima aveva tentato il suicidio a causa della troppa sofferenza per essere stata lasciata. Dopo l'accaduto Yaman, per farsi perdonare, decise di darle una rendita mensile per quindici anni.

Al fine di avere delucidazioni, la protagonista della telenovela partirà alla volta di Smirne con l’obiettivo di incontrare Hülya e affiderà i figli Adnan (Ömer Fethi Canpolat) e Leyla a Fadik (Polen Emre).

Adnan sparisce a causa dell’anziana nonnina Azize, Altun chiede il divorzio a Demir

Azize porterà a cena fuori il piccolo Adnan senza avvisare nessuno, dopodiché rimetterà piede alla tenuta in solitaria.

Tutti i dipendenti dei Yaman si metteranno alla disperata ricerca del bambino, che per fortuna verrà riportato sano e salvo a casa da Betul (İlayda Çevik), la quale lo troverà in una strada di Cukurova. A fare un sospiro di sollievo sarà anche Gulten (İlayda Çevik), che stringerà forte Adnan per la felicità.

Le anticipazioni raccontano che Hulya sarà viva e vegeta, dato che avrà un faccia a faccia con Zuleyha.

La sorella paralizzata di Erkan e Hakan (İbrahim Çelikkol) farà vedere ad Altun tutte le lettere d’amore ricevute da Demir. La madre di Adnan e Leyla prenderà una drastica decisione dopo essere rimasta molto delusa dal comportamento del marito: la scoperta fatta porterà Zuleyha a chiedere il divorzio a Demir.

Zuleyha ritrova l’amore dopo essere rimasta vedova, Hakan vuole vendicarsi

Sempre dagli spoiler si evince che a fare breccia nel cuore di Zuleyha dopo la morte di Yilmaz e Demir sarà il new entry Hakan, il quale verrà a conoscenza della ragione per cui sua sorella Hülya è costretta a stare su una sedia a rotelle. In particolare l’uomo scoprirà che quest’ultima ha tentato di togliersi la vita quando aveva diciotto anni e per la fine della relazione con Demir: a vuotare il sacco sarà Zuleyha.

A proposito della protagonista dello sceneggiato si vedrà costretta a far avere i soldi ogni mese a Hulya al posto del defunto marito Yaman. Per finire Hakan sarà deciso a vendicarsi, quando sua sorella confermerà la versione di Zuleyha.