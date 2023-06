Anche se U&D è in pausa fino a settembre, gli storici protagonisti del cast non perdono occasione per regalare spunti di discussione a fan e curiosi. In questi giorni, ad esempio, Armando Incarnato si è scagliato contro chi lo insulta quotidianamente sui social network: a chi lo apostrofa con termini poco carini come "farabutto", il cavaliere del Trono Over ha risposto per le rime citando l'invidia e la cattiveria.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Come Ida che ha sbottato con chi le ha dato della mantenuta, di recente anche un altro protagonista di U&D ha perso le staffe su Instagram.

I siti di Gossip tra il 6 e il 7 giugno riportano che Armando Incarnato ha deciso di rispondere ad alcuni follower che lo hanno criticato.

Dopo aver letto dei commenti negativi di quegli utenti che lui ritiene hater, il cavaliere del Trono Over ha tuonato: "Curatevi l'invidia!".

"Mi rendo sempre più conto che viviamo in un mondo fatto solo di cattiveria", ha proseguito nello sfogo che ha fatto il giro della rete in queste ore.

Il veterano del dating-show di Maria De Filippi ha anche fatto alcuni esempi di come viene apostrofato sul web: "Mi dicono farabutto, uomo di niente".

La rabbia del protagonista di U&D

Armando non si è trattenuto nel replicare alle offese che gli arrivano ogni giorno sui social network, tant'è che ha etichettato così chi lo critica: "Fatevi un bagno di umiltà, vip del c...

Donne senza dignità e uomini che si sentono sto c...".

Incarnato ha anche aggiornato fan e hater della piscina che si sta costruendo da solo per l'estate. A chi ha ipotizzato che non stesse lavorando personalmente alla realizzazione della struttura che mostra su Instagram, il cavaliere ha risposto: "Vi sbagliate, questi graffi sono sulla mia mano perché ci tengo a tutto".

"Piscina, alberi e tante felicità alla faccia tua", ha concluso il cavaliere di U&D sempre tramite il suo account personale.

Le polemiche sulla tronista di U&D

Anche se gli studi Elios sono chiusi per le vacanze d'estate, molti protagonisti del presente e del passato del dating-show sono al centro del gossip per motivi che riguardano il loro privato.

Se Ida Platano e Armando Incarnato hanno perso le staffe con chi continua a insultarli sui social network, c'è un'ex corteggiatrice che in questi giorni è sulla bocca di tutti per la fine della sua storia d'amore.

Da quando Giulia Cavaglià ha annunciato la rottura con il fidanzato Federico per un tradimento che avrebbe scoperto, in tanti si sono esposti per attaccarla.

Sia su Instagram sia in una room su Twitter, ad esempio, Manuel Galiano è andato contro Giulia Cavaglià raccontando cosa sarebbe accaduto tra loro circa un anno fa.

Nel commentare i recenti comportamenti dell'influencer torinese, infatti, il giovane ha fatto sapere che nel periodo in cui conviveva con Chimirri l'avrebbe contattato in chat per proporgli un invito.

"Se dice che non è vero, tiro fuori i messaggi. Lei è una stratega, vuole passare per santa ma non lo è", ha aggiunto Manuel sull'ex compagna.