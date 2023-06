Tanti colpi di scena accadranno nel corso dei nuovi episodi di Terra Amara in programma prossimamente su Canale 5. Le trame della soap opera ambientata in Turchia segnalano che Demir Yaman permetterà a Zuleyha Altun di restare a vivere alla tenuta in seguito alla morte di Yilmaz.

Terra amara anticipazioni: Yilmaz perde la vita

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in televisione annunciano che Demir aiuterà Zuleyha.

Tutto inizierà quando il piccolo Kerem Ali finirà in ospedale dopo essere caduto dal divano.

Un incidente che arriverà alle orecchie di Yilmaz, il quale si metterà a bordo della sua autovettura per raggiungere il prima possibile la clinica.

Durante il tragitto, l'ex meccanico rimarrà coinvolto in un gravissimo incidente stradale. Zuleyha e Demir a questo punto soccorreranno Yilmaz, che verrà subito trasportato in ospedale. Purtroppo le gravi ferire riportate nel sinistro non lasceranno scampo all'uomo che morirà in seguito ad una delicata operazione. Zuleyha sarà così costretta a modificare i suoi piani affranta dal dolore. Rimasta sola, la protagonista potrà contare sull'appoggio di Demir, che le starà vicino in questi momenti difficili.

Zuleyha racconta a Demir il primo incontro con l'ex meccanico

Nelle prossime puntate di Terra amara, Zuyha piangerà lacrime amare sulla spalla di Demir dopo la celebrazione dei funerali di Yilmaz. La protagonista confesserà al ricco imprenditore di aver amato l'ex meccanico già dal loro primo incontro quando l'aveva salvata dalle sevizie di suo fratello Veli, che la stava aggredendo per essere uscita con le sue amiche senza il suo permesso.

Una rivelazione che colpirà il cuore del giovane Yaman, tanto da spingerlo a compiere un passo importante.

Il giovane Yaman chiede alla protagonista di rimanere a vivere alla tenuta

Durante un confronto, Demir chiederà così a Zuleyha di restare a vivere a Villa Yaman nonostante pochi giorni prima le avesse chiesto il divorzio.

Il ricco imprenditore assicurerà la donna che non dovrà rispettare gli obblighi matrimoniali considerato che si erano lasciati prima della morte di Yilmaz. La protagonista accetterà di buon grado la proposta grazie anche ad un rapporto di fiducia instaurato con Sevda. In questo modo, Demir e Zuleyha inizieranno a vivere da separati in casa, ma fino a quando?

Non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap opera per scoprire cosa accadrà.