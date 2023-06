Cambio programmazione in arrivo per Terra Amara, la soap opera del pomeriggio di Canale 5 che continua ad appassionare il pubblico con i suoi colpi di scena.

Con l'inizio della stagione estiva, Mediaset sospenderà l'appuntamento del weekend con la serie turca e non si esclude un'eventuale cancellazione della soap nella fascia del daytime feriale di Canale 5.

Cambio programmazione per Terra amara nel palinsesto di Canale 5

Il cambio programmazione per Terra amara comincerà verso la fine di giugno quando si assisterà alla sospensione della soap opera dal palinsesto del fine settimana di Canale 5.

Al sabato e alla domenica pomeriggio, dunque, non ci sarà più spazio per le nuove puntate extra-large in prima visione, ma potrebbero esserci degli ulteriori cambiamenti in arrivo.

A partire dai primi di luglio, infatti, sulla rete ammiraglia Mediaset debutterà una nuova soap opera: si tratta di My home my destiny, una serie turca che vede protagonista Demet Ozdemir, l'attrice che qualche estate fa aveva conquistato il pubblico italiano con la serie DayDreamer assieme a Can Yaman.

Arriva My home my destiny nel palinsesto estivo di Canale 5

La nuova soap troverà spazio nella fascia del pomeriggio di Canale 5 e promette colpi di scena che potrebbero attirare le attenzioni degli spettatori da casa.

Con l'arrivo di My home my destiny, la programmazione della rete ammiraglia Mediaset potrebbe subire delle modifiche e, a farne le spese, potrebbe essere Terra amara.

La soap turca con protagonisti Yilmaz, Zuleyha e Demir potrebbe essere sospesa dal daytime feriale di Canale 5 a partire da metà/fine luglio.

Mediaset, la soap Terra amara potrebbe essere sospesa da luglio: al suo posto La Promessa

Le nuove puntate di Terra amara verrebbero sospese dalla programmazione feriale di Mediaset per lasciare spazio dalle 14:10 in poi a La Promessa in prima visione poi, a seguire, la nuova soap turca con Demet Ozdemir, e ancora l'appuntamento con Un altro domani, la serie spagnola che si avvia verso la conclusione.

In questo modo si eviterebbe di mandare in onda gli episodi inediti della terza stagione di Terra amara in estate, periodo in cui una vasta fetta di spettatori potrebbe non essere davanti al televisore, perdendosi così i nuovi appuntamenti.

Tuttavia, nel caso in cui la sospensione dovesse concretizzarsi, i fan potrebbero stare tranquilli perché le nuove puntate della soap opera turca torneranno da settembre in poi su Canale 5, nella fascia oraria che precede l'appuntamento con Uomini e donne di Maria De Filippi.