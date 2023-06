Cambiamenti in arrivo per l'edizione del Grande Fratello 2023, in programma da metà settembre nella fascia del prime time.

Alfonso Signorini è confermato alla guida del reality show, ma questa volta ci saranno un po' di novità. In gara ci saranno dei personaggi sconosciuti al grande pubblico e in questo modo si tornerà alla formula tradizionale del programma di Canale 5.

Novità anche per quanto riguarda il capitolo opinioniste: a quanto pare il conduttore avrebbe dei dubbi sulla riconferma di Orietta Berti.

Le prime anticipazioni sul Grande Fratello 2023: nel cast tornano i 'nip'

Le prime anticipazioni sul Grande Fratello 2023 rivelano che in gara torneranno le persone comuni, scelte in questi mesi attraverso i casting online e itineranti che si svolgeranno in tutta Italia.

Alfonso Signorini e gli autori si metteranno alla ricerca dei nuovi volti che entreranno a far parte del cast di questa edizione, pronti a mettersi in gioco per conquistare il pubblico e cercare di arrivare fino alla finale per conquistare il montepremi finale.

In attesa di scoprire chi saranno i nuovi concorrenti del reality show, emergono le prime anticipazioni anche sugli opinionisti della prossima edizione.

Alfonso Signorini in crisi su Orietta Berti: anticipazioni sul nuovo GF 2023

Fuori dal cast Sonia Bruganelli, fresca di separazione dal marito Paolo Bonolis. L'opinionista, in una delle sue ultime interviste, ha confermato la sua intenzione di voler staccare la spina dal reality show e quindi rinunciare al suo ruolo da opinionista in trasmissione.

Sonia non sarà più al fianco di Alfonso Signorini per commentare le vicende dei concorrenti della prossima edizione, rinunciando così al "mandato".

Per quanto riguarda Orietta Berti, invece, il suo contratto prevede un'esperienza biennale con Mediaset. A quanto pare, però, Signorini sarebbe in crisi e non vorrebbe riconfermarla come opinionista.

Emanuele Filiberto in lizza per il Grande Fratello 2023, via Bruganelli

Del resto la cantante emiliana, con la sua prima esperienza al GF Vip, non ha conquistato più di tanto il pubblico da casa con i suoi giudizi e non si esclude che possa esser allontanata dal cast del reality show e magari dirottata su altre trasmissioni Mediaset.

Tra i nomi in lizza come opinionisti della prossima edizione, invece, figura quello di Emanuele Filiberto. L'ex giudice di Amici di Maria De Filippi e in passato anche concorrente (e vincitore) di Ballando con le stelle, potrebbe cimentarsi in questa nuova esperienza professionale al fianco di Alfonso Signorini.