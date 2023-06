In Terra amara non potrà venire alla luce che Yilmaz è il vero padre di Adnan: se dovesse succedere Züleyha potrebbe rischiare la vita, così il giovane avrà modo di vedere il figlio in gran segreto. Il luogo prescelto per gli incontri è una vecchia casa di Yilmaz, la piccola villa, posto ideale perché si trova vicino alla tenuta Yaman e in più lontano dagli occhi di Demir, cacciato di casa dalla madre. La tranquillità, però, passerà quando Müjgan deciderà di fare una visita alla villa.

Yilmaz e Adnan finalmente insieme

Yilmaz scoprirà di essere il padre di Adnan, ma per il bene di Züleyha si terrà questo segreto per sé: se Demir dovesse scoprirlo per loro due sarebbe la fine.

Così, per stare un po' vicino al bambino, organizzeranno degli incontri nella piccola villa, casa appartenente a Yilmaz ma disabitata, visto che lui e Müjgan sono tornati a vivere nel ranch di Fekeli. Si incontreranno in perfetta libertà, visto che nella tenuta non incombe il pericolo di Demir, che è stato cacciato via da Hünkar quando ha saputo che intrattiene dei rapporti con una delle amanti del marito, Sevda.

Durante uno di questi incontri tutto procederà nel migliore dei modi: Yilmaz giocherà insieme ad Adnan e Züleyha non potrà che essere felice. A ogni modo la tranquillità non durerà a lungo.

I dubbi di Müjgan

A un certo punto nella tenuta irromperà Müjgan, che sfreccerà nel cortile con la sua macchina.

Gülten, che farà da palo a Züleyha e Yilmaz, temerà che i due possano essere scoperti e farà di tutto per provare a dissuadere Müjgan dall'entrare nella piccola villa, anzi Saniye la inviterà ad andarsene via.

Non riusciranno a bloccarla, Müjgan entrerà in casa, ma fortunatamente beccherà solo Yilmaz, che le dirà di essersi recato nella piccola villa per recuperare un vecchio album di fotografie.

Züleyha e Adnan riusciranno a nascondersi, ma Müjgan capirà che qualcosa non va, perché troverà una scatola regalo contenente la macchina regalata a Adnan.

Züleyha è salva e non viene scoperta da Müjgan

Yilmaz proverà a salvarsi dicendo che è per Kerem Ali, ma Müjgan non ci crederà e non farà altro che cercare Züleyha per tutta la casa.

La ragazza e il bambino si sono nascosti dentro un armadio e Müjgan vorrà proprio andare lì per prendere una gonna, ma Yilmaz glielo impedirà e fortunatamente Züleyha non verrà scoperta.

Alla fine i due andranno via dalla villa e Müjgan pregherà Yilmaz di chiudere bene la porta di casa perché "non si fida della strana gente che lavora in quella tenuta" (facendo riferimento a Gülten). Quando il giovane chiuderà la casa, di nascosto darà proprio la chiave a Gülten, per permetterle di liberare Züleyha e Adnan.