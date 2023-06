La prossima edizione di Uomini e donne ripartirà con un cast quasi per nulla rinnovato: stando a quello che si vocifera in rete in questi primi giorni di giugno, Maria De Filippi dovrebbe riconfermare tutti i "veterani" del Trono Over, a partire dall'irrinunciabile Gemma Galgani. Già sicura la presenza di Tina e Gianni nelle puntate di settembre, mentre non si conoscono ancora i nomi dei ragazzi che cercheranno l'amore comodamente seduti sul trono.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Mentre in rete impazza il toto nomi per i tronisti della nuova edizione di Uomini e Donne, i fan si chiedono cosa accadrà nel parterre del Trono Over quando ricominceranno le registrazioni.

In base alle indiscrezioni che circolano in rete negli ultimi giorni, non dovrebbero esserci grandi cambiamenti né tra le dame né tra i cavalieri della versione senior del dating-show.

Il programma di Maria De Filippi dovrebbe ripartire da Gemma Galgani, alla sua 14esima partecipazione: la torinese è ancora single e quasi certamente prenderà parte alle riprese delle puntate che saranno trasmesse in tv da metà settembre.

Intervistata al termine della stagione 2022/2023, la 73enne ha fatto sapere di essere pronta a rimettersi in gioco per l'ennesima volta e che è disposta a farlo finché non troverà il suo principe azzurro.

Chi rimane a Uomini e Donne

Restando in tema riconferme, nel corso dell'ultima puntata che è andata in onda a maggio Maria De Filippi ha fatto sapere che Gianni Sperti e Tina Cipollari saranno opinionisti anche nell'edizione 2023/2024 del dating-show.

La conduttrice ha risposto ad una domanda della vamp sul finire della registrazione che ha chiuso la stagione, scherzando con lei anche sulle possibili querele che Elio Servo avrebbe potuto farle durante l'estate.

Tornando sul parterre che animerà le nuove puntate di Uomini e Donne, si dice che dovrebbe ospitare ancora molti dei veterani del cast: Armando Incarnato (che in questi giorni ha sbottato con chi gli ha dato del farabutto sui social network), Riccardo Guarnieri, Alessandro Rausa, Aurora Tropea e Carla Belotti.

L'unica storica protagonista del Trono Over che potrebbe essere esclusa dalla nuova edizione è Roberta Di Padua: si dice che i Gossip che sono circolati di recente su un suo possibile flirt in corso con l'ex corteggiatore Andrea Foriglio, potrebbero compromettere il percorso della dama nel programma di Canale 5.

Attesa per le riprese di Uomini e Donne

Per quanto riguarda il Trono Classico 2023/2024, invece, si vocifera che la redazione potrebbe puntare ancora su volti già noti al pubblico.

I fan chiedono a gran voce che venga data un'altra possibilità ad Alessio Campoli, il ragazzo che Lavinia Mauro non ha scelto ma che nei mesi scorsi si è distinto per educazione e correttezza.

I siti di gossip, però, non escludono che tra i nuovi tronisti di Uomini e Donne possa figurare anche qualche ex del Grande Fratello Vip, magari un concorrente che dopo l'estate sarà ancora single.

Altri rumor che stanno circolando in rete in questi giorni, riguardano un probabile cambiamento in arrivo nel meccanismo della trasmissione.

Maria De Filippi, infatti, starebbe riflettendo sull'eventualità di proporre tre diverse versioni del suo storico dating-show: una senior con dame e cavalieri, una classica con tronisti e corteggiatori, e una Vip del tutto inedita.

Si è parlando anche del possibile ritorno di U&D in prima serata già a partire dal prossimo autunno, ma per ora queste rimangono indiscrezioni che gli addetti ai lavori non hanno né confermato né smentito in nessuno modo.