Zeynep temerà che il segreto sulla sua gravidanza venga a galla durante le prossime puntate di Endless love. Kemal verrà a sapere che il figlio della sorella in realtà è di Emir ma Nihan, per cercare di non creare ulteriori problemi, dirà che ha messo in giro questa voce solo per infangare Zeynep. Queste novità giungeranno anche Ozan: la sua famiglia sta disonorando Zeynep, per questo deciderà di fare un test del Dna al bambino appena nascerà

Asu rivela che Zeynep aspetta un bambino da Emir

Durante le prossime puntate di Endless love tutto si complicherà per via di una rivelazione di Asu.

Emir ha scoperto che è sua sorella e vuole farla fuori, così chiederà a Zeynep di trarla in inganno per portarla in un certo posto. Emir e Asu così avranno un faccia faccia, e il loro incontro avrà due spie: Nihan e Kemal.

Quando quest'ultimo riuscirà a raggiungere Asu le chiederà il motivo per cui si trovi lì sola con Emir. La ragazza non se la sentirà di dirgli la verità sul suo legame con l'uomo, così gli svelerà che il bambino di Zeynep è di Emir.

Kemal travolto dalla notizia di Emir come possibile padre di sua nipote

La reazione di Kemal sarà furibonda e i tre verranno raggiunti anche da Nihan. Asu non saprà più come uscirne fuori, così dirà che è stata Nihan a dire tale cosa.

Kemal la guarderà con occhi sbigottiti e penserà che Nihan abbia detto questa cosa solo per vendicarsi del fatto che lui abbia mandato Ozan in prigione.

Nihan dirà a Kemal che la sua intuizione è giusta, ma lei sa che il bambino che Zeynep porta in grembo è realmente di Emir.

A ogni modo Kemal vorrà vederci chiaro e convocherà subito Zeynep a casa sua. Le racconterà ciò che sa e la ragazza proverà a passare per vittima innocente: a casa Sezin tutti la stanno calunniando, persino Vildan sospetta che il bambino possa essere di Salih.

La proposta di Ozan

Kemal non riuscirà a immaginare tutto quello che combinando la sorella e la vedrà come la solita ragazzina indifesa, così prenderà una decisione: Zeynep non tornerà più a vivere a casa Sezin. Ozan, però, si farà sentire, ma Kemal sarà chiaro anche con lui: in casa sua pensano che il bambino di Zeynep sia di un altro uomo e non vuole che sua sorella subisca tali umiliazioni.

Ozan sembrerà trovare la soluzione a tutto: "Farò al bambino un test del Dna, così dimostreremo a tutti chi è il padre". Zeynep sarà sconvolta e farà finta di sentirsi umiliata anche dal marito. Anche Kemal non vorrà che venga disonorata la sorella, ma non può immaginare che razza di serpe sia.

Zeynep è rimasta incinta di Emir durante uno dei loro incontri clandestini. Lui ha iniziato a corteggiarla per colpire Kemal, ma alla fine tra i due è nata una storia, che i due stanno portando avanti anche sotto il tetto della famiglia Sezin.