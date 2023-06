Nella soap opera turca Terra Amara ci sarà anche la morte di Mujgan Hekimoglu. La dottoressa, dopo essere rimasta vedova di Yilmaz Akkaya, sarà diretta a Istanbul per iniziare una nuova vita. Prima di partire la donna affiderà il figlio Kerem Ali al padrino Ali Rahmet Fekeli il quale, dopo averla accompagnata in aeroporto, scoprirà che il volo partito da Adana è precipitato. L'uomo affronterà quindi anche il decesso della dottoressa e sarà distrutto dal dolore.

Trame turche Terra amara: il piccolo Adnan finisce in ospedale, Behice si uccide

Negli episodi di Terra amara ci saranno diverse uscite di scena.

Dopo il ferimento di Zuleyha, che finirà in ospedale a causa di Mujgan, a Cukurova metterà piede Fikret, un ragazzo che si presenterà come nipote di Ali Rahmet Fekeli. La new entry in realtà è il figlio illegittimo del defunto Adnan, marito di Hunkar, e vorrà farla pagare agli Yaman.

Intanto Yilmaz non la prenderà bene nell’istante in cui Altun gli dirà di essere il vero padre del suo primogenito Adnan. Successivamente quest’ultimo farà prendere un grosso spavento ai suoi familiari, in quanto durante uno scontro tra Yilmaz e Demir si ferirà con una pistola lasciata incustodita dal padre, e finirà in ospedale.

Nel contempo Behice impedirà a Hunkar di convolare a nozze con Fekeli pugnandola a morte.

Successivamente, quando tutti scopriranno che Behice ha ucciso Hunkar, saranno pronti a vendicarla. La signora Hekimoglu, però, si toglierà la vita gettandosi da un dirupo.

Mujgan muore in un incidente aereo, il piccolo Kerem Ali rimane orfano

Proprio quando Yilmaz sarà libero di viversi la sua storia d’amore con Zuleyha accadrà l’ennesima tragedia.

L’ex meccanico avrà un incidente stradale e dopo il ricovero in ospedale esalerà l’ultimo respiro. Mujgan, a seguito della scomparsa del marito e della zia, deciderà di andare a Istanbul per lavorare in una clinica privata.

La dottoressa Hekimoglu non arriverà mai a destinazione a causa di un incidente aereo: nessuno dei passeggeri sfuggirà alla morte e la tremenda notizia sarà annunciata agli abitanti di Cukurova dalla radio.

Ali Rahmet Fekeli cadrà nella disperazione totale per aver perso anche la sua figlioccia. Al funerale di Mujgan non mancherà anche il piccolo Kerem Ali, il quale rimarrà orfano di entrambi i genitori. Intanto Zuleyha darà un’altra possibilità al suo matrimonio con Demir, dopo aver preso il posto della defunta suocera Hunkar alla tenuta.