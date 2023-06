My home my destiny è la nuova soap opera del pomeriggio di Canale 5 con protagonista Demet Ozdemir, destinata a conquistare il gradimento degli spettatori.

Una serie che ha tutte le carte in regola per bissare il successo di altri prodotti provenienti dalla Turchia, che in questi anni sono stati lanciati con successo sulle reti Mediaset.

Intanto gli spettatori attendono con trepidazione la soap opera, svelando che ci sarà tanto da piangere data la drammaticità della storia che verrà raccontata.

Su Canale 5 arriva una nuova soap opera: trattasi di My home my destiny

A partire dal prossimo luglio il pomeriggio di Canale 5 si arricchirà con questa nuova soap opera destinata a conquistare il gradimento degli spettatori.

Trattasi di My home my destiny, una serie turca che dopo aver ottenuto un grande successo in patria si appresta a conquistare anche il gradimento degli spettatori italiani.

Le anticipazioni rivelano che la trama è ispirata a un fatto reale e racconta la drammatica storia di Zeynep, che da piccola viene adottata da una famiglia ricca dopo aver vissuto in povertà coi suoi genitori.

Da adulta Zeynep si ritroverà a dover affrontare il ritorno della vera madre, che vorrà riportarla nella casa dove è nata.

'Si piange tanto', i fan italiani attendono il debutto della nuova serie con Demet Ozdemir (Video)

Una storia che si preannuncia strappalacrime, così come hanno confermato i fan social che hanno avuto modo di vederla già in lingua originale.

"L'Italia non è pronta a piangere l'acqua del battesimo, soprattutto nelle prime puntate di questa nuova soap", ha scritto un utente su Twitter commentando il nuovo acquisto fatto dai vertici Mediaset.

"Finalmente arriva anche in Italia questa bellissima soap. Si piange tanto, è vero, ma ne varrà la pena perché la storia è davvero bellissima", ha scritto un altro fan della soap, che attende di vederla anche su Canale 5.

L’ITALIA NON È PRONTA A PIANGERE L’ACQUA DEL BATTESIMO SOPRATTUTTO NELLE PRIME PUNTATE pic.twitter.com/GebL9CfT1X — 𝐶𝑎𝑡𝑖𝑎🦅•𝑩𝒊𝒎𝒃𝒂𝑫𝒊𝑼𝒓𝒂𝒛💥 (@keske___) June 23, 2023

'La trama è spiazzante e sconvolgente', grande attesa per la nuova soap opera Mediaset

"La serie è veramente ben fatta, la trama è spiazzante, sconvolgente e ricca di colpi di scena.

Il pubblico italiano apprezzerà sicuramente", ha commentato un altro utente social.

"Finalmente rivedremo Demet Ozdemir su Canale 5 dopo il successo di DayDreamer con Can Yaman. Questa serie merita davvero tantissimo", ha scritto ancora qualcun altro.

Insomma, non resta altro che attendere il prossimo luglio per iniziare a vedere le prime puntate di My home my destiny, la quale andrà ad aggiungersi al ricco parterre di soap del palinsesto di Canale 5, composto da Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un altro domani, tutte premiate dal pubblico con ottimi ascolti.