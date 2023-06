In Terra Amara Züleyha dovrà prepararsi a dire addio al terzo amore della sua vita. Dopo Yilmaz e Demir morirà anche Hakan. L'uomo farà da scudo alla moglie quando Betül proverà a spararle. Purtroppo per lui non ci sarà nulla da fare, nonostante la repentina corsa in ospedale: Hakan perderà molto sangue e i medici non riusciranno a rianimarlo, nemmeno con l'ausilio del defibrillatore.

Hakan salva Züleyha facendole da scudo

Betül avrà intenzione di far fuori Züleyha, ma nel momento in cui proverà a ucciderla con un colpo di pistola, Hakan le farà da scudo e la salverà.

Betül fuggirà via e riuscirà a scampare alle grinfie di Fikret e Gaffur. Alla tenuta Yaman, però, avranno cose più importanti a cui pensare: Hakan sta perdendo molto sangue e deve essere trasportato urgentemente in ospedale.

Verrà ricoverato in condizioni critiche e fin da subito i medici non saranno ottimisti in merito al fatto che possa sopravvivere, ma faranno di tutto pur di salvargli la vita.

Züleyha deve far fronte a un nuovo dolore: Hakan muore

Züleyha non si allontanerà un attimo da lui, gli starà sempre accanto a tenergli la mano. Sarà disperata, nella sua vita non può perdere anche Hakan. Intant,o a quest'ultimo verrà fatta una trasfusione, in più il medico proverà a rianimarlo con il defibrillatore, ma non ci sarà nulla da fare.

Hakan morirà davanti a una Züleyha in lacrime. La ragazza non riuscirà a crederci, l'ennesimo amore della sua vita se n'è andato per sempre, come farà a vivere senza di lui?

Züleyha sul suo futuro: 'Il mio destino non è amare né essere amata'

Züleyha sarà distrutta a causa dell'omicidio di Hakan e il suo più grande sostegno sarà Fikret, che proverà a tirarle su il morale e a darle tutto il suo supporto.

"L'amore mi ha fatto solo del male", dirà Züleyha con le lacrime agli occhi e anche se Fikret proverà a farla sorridere, lei si rifiuterà di farlo.

"Il mio destino non è amare né essere amata", continuerà a singhiozzare Züleyha, certa del fatto che nel suo futuro non ci sia più spazio per l'amore.

Tutti gli amori di Züleyha sono morti prematuramente

Hakan sarà il terzo uomo a morire durante una relazione con Züleyha. Il primo sarà Yilmaz, che morirà poco dopo la morte di Hünkar, e proprio nel momento in cui lui e Züleyha decideranno di intraprendere un percorso di vita insieme. Un incidente stradale, però, darà una sterzata al loro futuro, portandoli a separarsi per sempre.

Il secondo sarà Demir, la cui morte terrà tutti con il fiato sospeso, anche perché sulla sua scomparsa ci saranno diverse speculazioni. Morirà per mano di Abdülkadir, un nuovo "cattivo" della soap, ma dopo l'uccisione il suo corpo verrà conservato in un frigorifero, che verrà ritrovato da alcuni operai dopo diversi mesi.