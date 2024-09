Nelle prossime puntate di Endless love, Nihan svelerà a Kemal quanto sentito di nascosto durante una conversazione telefonica tra Asu e Galip: quest'ultimo sa che la ragazza è sua figlia. La scoperta, però, non si soffermerà su questo particolare. A quanto pare, i due starebbero complottando alle spalle di Emir per giocargli un brutto scherzo.

Nihan vuole scoprire se Asu nasconde qualcosa a casa sua

Nihan scopre che Asu è una gran bugiarda, visto che ha taciuto a tutti di essere la sorella di Emir. In questo modo, verrà anche a sapere che la ragazza è il famoso ricattatore che minacciava Emir, quello che sapeva anche come erano andate le cose durante l'omicidio di Linda, motivo per cui Ozan è finito in prigione.

Nihan, dentro di lei, sentirà che Asu possa sapere qualcosa anche in merito alla morte di Ozan, visto che anche Emir sembra coinvolto, così vorrà entrare a casa sua per rovistare tra le sue cose. Per farlo sfrutterà la complicità della piccola Elif, la bambina che vende fazzoletti per strada. Nihan inviterà Asu in un bar per parlare, ma improvvisamente arriverà Elif, che dirà ad Asu che un carro attrezzi sta prendendo la sua macchina. Mentre Asu andrà a controllare, Nihan prenderà dalla sua borsa la chiave di casa e farà un calco, in maniera tale da riuscire a duplicarla.

Nihan rimane intrappolata nel bagno di Asu

L'esperienza di Nihan a casa di Asu finirà molto presto, visto che quest'ultima rientrerà prima dal lavoro e Nihan si ritroverà costretta a nascondersi nell'armadio del bagno.

In questo lasso di tempo, avrà in modo di fare alcune scoperte, per esempio che Galip sa di essere il padre di Asu: Nihan li ha sentiti parlare al telefono.

Ma come riuscirà Nihan a uscire da casa di Asu? Grazie a Kemal. Il ragazzo andrà a trovare Asu, si recherà in bagno e sentirà Nihan starnutire dentro l'armadio. Inventerà un escamotage che riuscirà a farla scappare e Kemal, adducendo a un possibile incontro di lavoro, riuscirà ad andare via insieme alla ragazza.

Nihan svela a Kemal quanto scoperto

Successivamente, i due avranno modo di rimanere un po' da soli e parleranno del fatto che Kemal ha ceduto la sua azienda a Emir proprio per colpa di Asu. "Quella ragazza è un diavolo e ti posso dire che ha dei rapporti anche con suo padre", dirà Nihan a Kemal, aggiungendo: "Ho sentito Asu mentre gli parlava al telefono, Galip sa che è sua figlia".

Kemal le chiederà se è sicura di quello che sta dicendo e Nihan non potrà che dire di sì, aggiungendo anche un altro particolare: "Insieme stanno complottando contro Emir". Kemal immagazzinerà questa informazione e penserà a come giocarla a suo favore, però temerà di dire qualcosa a Nihan, visto che la ragazza è solita mettersi nei guai.