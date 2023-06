Manca poco al momento della morte di Yilmaz in Terra amara. Dopo il triste evento, per Zuleyha inizierà un nuovo capitolo della sua vita, inaspettatamente al fianco di Demir, che la farà innamorare mostrando il suo reale cambiamento in positivo.

Nonostante ciò, Demir non sarà così certo che Zuleyha lo ami davvero e che abbia dimenticato Yilmaz. Come raccontano le anticipazioni, Sevda non perderà tempo per approfittare della situazione e fare in modo che Demir lasci la moglie per stare al fianco di Umit.

Ecco quello che succederà nelle prossime puntate.

Terra amara: Demir vede Zuleyha parlare con la tomba di Yilmaz

Anche se Zuleyha cercherà di voltare pagina e capirà di essere sinceramente innamorata di Demir, non dimenticherà Yilmaz, che porterà sempre nel suo cuore. Sevda, volendo con tutte le sue forze che i due si separino per far entrare in gioco Umit, inizierà a raccontare a Demir tutto ciò che farà la moglie, sapendo di ferirlo e di innescare in lui una reazione di rabbia.

Sevda suggerirà a Zuleyha di far visita più spesso a Yilmaz al cimitero, per mantenere vivo il suo ricordo. La giovane crederà alla sua buona fede, non immaginando che in realtà la sta manipolando per spifferare poi tutto a Demir, facendola passare per una bugiarda.

E così sarà.

Zuleyha andrà a trovare Yilmaz e Sevda correrà da Demir per dirgli di raggiungere la moglie. Demir andrà al cimitero e vedrà la moglie piangere e parlare con la tomba di Yilmaz. Incalzato da Sevda e dalle sue illazioni, inizierà a credere che Zuleyha lo stia prendendo in giro e che stia con lui solo per i soldi e per dare un padre ai bambini.

Anticipazioni Terra amara: Demir crede alle bugie di Sevda su Zuleyha

La povera Altun non sa che Sevda la sta solo manipolando per allontanarla da Demir. Come da lei suggerito, farà di tutto per mantenere vivo il ricordo di Yilmaz ma, in questo modo, metterà in difficoltà Demir, che non saprà se fidarsi dell'amore di sua moglie.

Pervaso dai dubbi, nelle nuove puntate di Terra Amara Demir proverà a confidare le due sofferenze d'amore al buon Fekeli. Del resto, anche lui porta un grande peso nel cuore, avendo perso Hunkar proprio nel momento in cui il loro matrimonio era stato organizzato nei minimi dettagli.

Fekeli non crederà che Zuleyha stia facendo il doppio gioco ma che, al contrario, sia davvero innamorata di Demir. Come è giusto che sia, sta solo mantenendo vivo il ricordo di una persona che ha tanto amato, Yilmaz. Le sue parole faranno riflettere Demir: ''Il dubbio distrugge l'amore''. L'intento di Fekeli sarà quello di farlo ragionare, suggerendogli di non farsi scappare dalle mani l'opportunità che il destino gli ha donato per essere felice accanto a Zuleyha.