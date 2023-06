Le anticipazioni di Beautiful svelano un momento tragico per Steffy Forrester, la quale continuerà a essere disperata per la scomparsa del suo amato John. Nelle puntate che andranno in onda dal 3 al 9 luglio, la ragazza dovrà fare i conti con la sua nuova vita da vedova e sforzarsi ad allevare i suoi bambini da sola. Steffy deciderà di prendersi una piccola vendetta personale. Infatti, nelle prossime puntate, la ragazza scoprirà la verità sulla terribile notte della scomparsa di suo marito e si vendicherà contro Sheila.

Beautiful, puntate dal 3 al 9 luglio: Steffy riacquista la memoria

Nelle puntate di Beautiful, trasmesse dal 3 al 9 luglio, Steffy ricorderà finalmente la verità sulla notte in cui suo marito John Finnegan è stato ucciso. Con l'aiuto della sua famiglia, la ragazza cercherà di trovare la pace interiore, ma l'unico modo per farlo sarà quello di ricordare ciò che è accaduto veramente. Questo non sarà facile e ci vorranno molti giorni di lutto e di sofferenza per Steffy.

Sheila farà di tutto pur di riavvicinarsi a Steffy e alla famiglia Forrester: la giovane stilista, intanto, ignorerà i piani della Carter e non si ricorderà nulla della sera della tragedia. In seguito, Sheila si presenterà a casa di Steffy, con l’intenzione di vedere suo nipote Hayes: per Forrester sarà l’occasione perfetta, poiché appena vedrà la donna si ricorderà tutto della notte in cui ha sparato a lei e a John.

Steffy pronta a vendicarsi di Sheila

Le prossime puntate di Beautiful saranno memorabili: Steffy riacquisterà la memoria e finalmente si ricorderà che Sheila ha ucciso John. Determinata a farla pagare per il suo crimine, la ragazza organizzerà un piano geniale per incastrare la Carter una volta per tutte. Con la complicità di sua madre, inviterà Sheila a casa loro e le farà credere di avere una seconda possibilità con la famiglia Forrester.

Quando Steffy si troverà faccia a faccia con la sua nemica, la accuserà apertamente dell'omicidio di suo marito e di aver privato suo figlio dell'affetto paterno.

Sheila cercherà di negare tutto, ma alla fine confessarà di essere colpevole e di aver commesso il delitto senza volerlo. Tuttavia, non si fermerà qui, accusando Steffy di essere la vera colpevole della morte di John, la donna svelerà anche alcune verità agghiaccianti che coinvolgeranno tutti i personaggi principali della soap.

Alla fine della conversazione, Sheila verrà arrestata e ammanettata, ma Carter non si arrenderà tanto facilmente. Infatti, con un'abile strategia, riuscirà a fuggire dalla prigione e a nascondersi per mesi. Riusciranno i protagonisti a trovare Carter e ad assicurarla finalmente alla giustizia? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Beautiful.