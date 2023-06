In Terra Amara arriverà il giorno delle nozze di gruppo celebrate da Züleyha, e tra le coppie partecipanti ci sono quelle composte da Gülten e Çetin, e Fadik e Raşit. Se per la prima tutto andrà liscio come l'olio, per la seconda ci sarà un grosso problema: il promesso sposo scapperà e nessuno avrà la minima idea di dove si sia cacciato.

La commozione di Saniye alle nozze di Gülten

Sarà tutto pronto per il matrimonio tra Gülten e Çetin. Il ragazzo arriverà nella tenuta di Villa Yaman accompagnato da Fekeli: mancherà veramente poco e i due ragazzi finalmente saranno marito e moglie.

Intanto la giovane sarà intenta a prepararsi. Per indossare il vestito da sposa verrà aiutata da Saniye, la piccola Üzüm e da alcune domestiche della villa.

Saniye sarà emozionata per il matrimonio di colei che ha sempre considerato come una figlia: "Complimenti bella ragazza, sei preziosa per me. Il tuo destino deve essere bello almeno quanto te. Sono contenta che Dio mi abbia permesso di vederti come una sposa".

Züleyha celebra le nozze di gruppo

Dopo queste parole di Saniye, Gülten non potrà fare altro che emozionarsi: "Cara cognata, che cosa farei se tu non fossi qui". Intanto Züleyha, la celebrante del matrimonio, avviserà Gülten dell'arrivo di Çetin e le nozze potranno avere inizio. Ci penserà Gaffur ad accompagnare la sorella e anche lui non potrà fare a meno di emozionarsi.

Tutti saranno pronti per le nozze e si ritroveranno nel giardino della tenuta Yaman per festeggiare. Lì Züleyha celebrerà un matrimonio di gruppo, per permettere anche alle coppie meno abbienti di Çukurova di diventare marito e moglie.

Fadik viene abbandonata all'altare

A un certo punto arriverà un operaio che dirà a Züleyha qualcosa all'orecchio.

La ragazza andrà via e raggiungerà la villa con Sevda. A quanto pare Raşit è fuggito grazie all'aiuto di Sabri, l'autista dell'autobus, e da quel momento in poi non si sono avute più sue notizie. In un altro momento questa notizia sarebbe passata in sordina, ma il problema è che Raşit in quella giornata avrebbe dovuto sposare Fadik.

Züleyha non saprà cosa dire a Fadik, è evidente che sia fuggito per non sposarla. La cosa sarà ancora più difficile perché Fadik è già pronta con il vestito da sposa, ma Züleyha dovrà farsi forza e dirglielo. Troverà Fadik in lacrime, perché la ragazza immagina già che il suo sposo se la sia data a gambe.

Züleyha proverà a darle conforto, ma Fadik sarà molto triste: "Signora io non ho una famiglia, pensavo di poterne costruire una, ma forse non lo merito". Forse per Fadik il destino ha in serbo qualcosa di meglio ed è giusto andare avanti, ma la ragazza non se la sentirà di partecipare al matrimonio di Gülten, non vorrebbe attirare l'attenzione con le sue lacrime.