In Terra Amara sarà un susseguirsi di decessi. Dopo quello di Hünkar, morta per mano di Behice, sarà il turno di Yilmaz, che non riuscirà a sopravvivere a un grave incidente stradale in cui rimarrà coinvolto. Un brutto momento per Züleyha, che pochi giorni prima ha ottenuto la separazione da Demir per potersi vivere appieno la vita accanto al suo Yilmaz e il piccolo Adnan.

Yilmaz uscirà dal coma, Züleyha non lo abbandonerà un attimo

Yilmaz uscirà dal coma, dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Züleyha non se la sentirà di lasciarlo da solo, così rimarrà in ospedale per vegliarlo tutta la notte.

Yilmaz sarà sdraiato sul lettino con il respiro affannoso e lo sguardo perso nel vuoto. La ragazza, invece, sarà seduta al suo fianco e parlerà di tutto quello che non hanno passato e del bel futuro che li attende.

Perché nonostante il ragazzo stia male, i medici hanno detto che ben presto si riprenderà, visto che è giovane e forte. Züleyha non abbandonerà quindi la speranza di stargli vicino e non rinuncerà a fare dei progetti.

Yilmaz non si sentirà bene e peggiorerà di minuto in minuto

Züleyha ricorderà la loro vita a Istanbul, quando lei era una sarta e lui un meccanico. L'unico loro sogno era quello di trascorrere tutta la vita insieme accanto ai loro figli. Sarebbero potuti anche diventare poveri, ma l'importante per loro era solo stare insieme.

Poi è arrivata la triste parentesi di Çukurova che li ha allontanati, la ragazza quindi dirà adesso potranno lasciarsi il passato alle spalle e vivere una nuova vita. Quando Yilmaz sentirà queste parole non riuscirà a non essere sincero con Züleyha e le dirà di non stare bene.

L'addio di Yilmaz

Yilmaz si renderà conto che ormai non gli resta più tanto tempo da vivere e farà a Züleyha alcune richieste, come ad esempio quella di badare sempre con tanto amore al piccolo Adnan.

Le rivelerà di aver chiesto anche a Demir di aver cura sia a lei che del bambino.

Züleyha non capirà perché Yilmaz, improvvisamente, si stia arrendendo alla vita, ma la verità è che lui fin da subito ha capito che non gli è rimasto tanto da vivere. Prima di andarsene per sempre le rivolgerà queste ultime parole: "Züleyha sei l'unico amore della mia vita".

Il cuore di Yilmaz smetterà di battere, Züleyha avviserà repentinamente i medici, che correranno nella camera per provare a rianimarlo. Si avvalleranno anche del defibrillatore, ma non ci sarà nulla da fare: verrà dichiarato ufficialmente il decesso. Züleyha sarà disperata e non saprà cosa fare: tutti i sogni e le speranze sono andati in frantumi in un batter d'occhio.