La lotta tra Yilmaz e Demir caratterizzerà le puntate di Terra Amara in onda su Canale 5 . Io due continueranno a colpirsi a vicenda, portando il rispettivo nemico a rischiare la vita. A un certo punto, però, Yilmaz sarà sul punto di morire a causa di un incidente stradale, ma a quanto pare, questa volta, non ci sarà lo zampino di Demir.

Yilmaz in pericolo di vita dopo un incidente stradale

Yilmaz avrà un incidente in auto, verserà in gravi condizioni e per questo motivo si renderà necessario il ricovero in ospedale. Züleyha verrà a sapere dell'accaduto e desidera a tutti i costi vedere l'amore della sua vita, e per farlo chiederà aiuto al dottor Sabahattin.

Per lei è una cosa molto importante in quanto potrebbe anche essere l'ultima volta in cui vederlo vivo.

Così nel buio della notte, e con Demir lontano in viaggio con Cengaver, Züleyha lascerà la villa e grazie all'aiuto del dottor Sabahattin riuscirà a raggiungere in ospedale. Per riuscire a entrare nella stanza di Yilmaz, le verrà data un'uniforme da infermiera. Le condizioni del ragazzo saranno gravi, in quanto sarà anche in coma. Züleyha sarà disperata e davanti a un Yilmaz privo di coscienza gli chiederà di reagire ed essere forte, perché lei non può vivere senza di lui.

Yilmaz si risveglia dal coma, è fuori pericolo di vita

La vicinanza di Züleyha farà molto bene a Yilmaz, infatti la mattina seguente si sveglierà e sarà fuori pericolo di vita.

Avrà l'opportunità di parlare con Fekeli e gli dirà che non è Demir il responsabile dell'incidente, è solo colpa sua: con l'auto stava andando troppo veloce e ha perso il controllo del veicolo, e anche la situazione che sta vivendo con Züleyha gli ha giocato un brutto scherzo.

Anche la ragazza riceverà la notizia del risveglio di Yilmaz, sarà il dottor Sabahattin a dargliela, e le confermerà che il ragazzo ben presto lascerà l'ospedale e potrà tornare a lavorare al fianco di Fekeli.

Infatti c'è la possibilità che sia proprio Yilmaz a diventare il presidente della Camera dell'industria.

Sermin scopre che Züleyha e Yilmaz non sono fratello e sorella

Intanto Sermin è un passo dall'amore con il dottor Sabahattin, ma non è tutto: scoprirà che Züleyha e Yilmaz non sono fratello e sorella. Per lei sarà una notizia molto ghiotta, in quanto potrà finalmente minacciare e ricattare Hünkar e, prima del ritorno di Demir, riuscirà a ottenere la colanna di smeraldi di Züleyha.

Sermin, però dovrà stare molto attenta, in quanto il suo piano le si ritorcerà ben presto contro.

Nel mentre nella villa sarà ancora tempo di confessioni e questa volta sarà il turno di Saniye. Infatti la donna si ritroverà costretta a dire a Hünkar di non essere in attesa di un bambino.