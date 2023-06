Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda mercoledì 28 giugno su Canale5, Mujgan darà appuntamento a Zuleyha nel bosco decisa a sbarazzarsi di lei una volta per tutte. Tuttavia, durante una colluttazione partirà un colpo. Nel frattempo, Uzum rivelerà a Hunkar importanti informazioni su dove siano i suoi nipoti.

Tutti gli abitanti della tenuta Yaman si metteranno sulle tracce della moglie di Demir, mentre la dottoressa Hekimoglu, aiutata da sua zia Behice, inscenerà il suicidio di Zuleyha. Infine, la mamma di Leyla e Adnan verrà trovata e trasportata urgentemente in ospedale.

Mujgan vuole uccidere Zuleyha evitando di andare in prigione

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Behice, dopo essere stata accusata di tentato omicidio da parte di sua nipote, consegnerà a Mujgan una finta missiva proveniente da Zuleyha nella quale, quest'ultima, rivelerebbe a Yilmaz di essere il padre biologico di Adnan. Così, la dottoressa Hekimoglu perderà totalmente la ragione e deciderà di uccidere la sua acerrima rivale in amore. Dopodiché, la moglie di Akkaya chiederà a un bracciante di andare dalla signorina Altun per recapitarle un messaggio: Yilmaz la sta aspettando nel bosco per una quesitone urgente. Nel frattempo, Hunkar aiuterà la piccola Uzum a fare i primi compiti assegnatole a scuola e durante la conversazione con la bambina apprenderà informazioni molto rilevanti per scoprire l'identità della donna alla quale Demir ha affidato i suoi figli.

Zuleyha viene colpita al petto con un'arma da fuoco

Successivamente, Zuleyha, convinta di incontrare il suo ex fidanzato, si recherà nel bosco, ma ad aspettarla ci sarà la moglie di Yilmaz. Mujgan, ormai fuori di testa a causa della sua gelosia e delle continue insinuazioni di sua zia, punterà la pistola alla nemica minacciandola.

Inoltre, per scampare alla giustizia, la nipote di Behice costringerà la signorina Altun a mettersi un cappio al collo e suicidarsi. Tuttavia, la mamma di Adnan si rifiuterà e cercherà di disarmare la dottoressa Hekimoglu, ma durante la colluttazione partirà un proiettile che colpirà Zuleyha al petto ferendola gravemente.

Mujgan e Behice inscenano il suicidio di Zuleyha in Terra amara

Nella parte finale della puntata di Terra amara, Behice, vedendo la moglie di Demir in fin di vita, aiuterà sua nipote a inscenare il suicidio della loro rivale per poi scappare. Intanto, alla tenuta Yaman, tutti i domestici si metteranno alla ricerca della padrona, ma nessuno sembrerà inizialmente avere notizie della donna. Infine, Rasit troverà casualmente Zuleyha in fin di vita nel bosco e la trasporterà in ospedale in condizioni critiche.