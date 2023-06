Tante novità arrivano dalle nuove puntate di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere nel corso delle prossime settimane di programmazione sui teleschermi di Canale 5.

Le trame della soap opera made in Turchia svelano che Zuleyha Altun e Yilmaz Akkaya proveranno a lasciare Cukurova insieme. Un piano che tuttavia avrà un risvolto inaspettato quando Ali Rahmet Fekeli denuncerà la scomparsa del figlioccio alla polizia.

Terra amara, anticipazioni: Zuleyha narcotizza gli abitanti della tenuta

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nel corso delle prossime settimane tv rivelano che Yilmaz e Zuleyha riusciranno a fuggire ma qualcosa va storto.

Tutto inizierà quando i due amanti organizzeranno la fuga in coincidenza del 40esimo giorno della morte di Hunkar (Vahide Percin). Pertanto, la protagonista deciderà di narcotizzare tutti i presenti alla tenuta per avere la strada libera. Per farlo, Altun preparerà una tisana dove aggiungerà una generosa dose di sonnifero. In poco tempo, Demir, Sevda, Saniye, Gaffur e Fadik cadranno in un profondo sonno, tanto da voler andare a riposarsi il prima possibile. Zuleyha a questo punto approfitterà di questo momento per fare i bagagli, vestire Adnan e Leyla e raggiungere Yilmaz in compagnia di Kerem Ali.

La fuga di Yilmaz e l'ex fidanzata fermata dalla polizia

Nelle puntate turche di Terra amara, in programma nelle prossime settimane in tv, Zuleyha e Yilmaz fantasticheranno sul futuro insieme ai loro figli.

Allo stesso tempo, Demir scoppierà in lacrime alla scoperta che sua moglie è fuggita portandosi con sé i figlioletti dopo essersi risvegliato. Una fuga che tuttavia avrà vita breve visto che un auto della polizia fermerà la coppia per controllare i documenti. Non contenti, i gendarmi inviteranno i due a recarsi ad Adana per ulteriori accertamenti.

Sarà in questo frangente che Yilmaz capirà cos'è realmente successo.

Ali Rahmet ha denunciato la scomparsa del figlio e del nipote

L'ex meccanico si ritroverà davanti ad Ali Rahmet, che aveva denunciato alla polizia la sua scomparsa e quella di suo nipote dopo essere stato messo sull'avviso da Mujgan. Un vero colpo di scena che manderà in fumo i piani dei due protagonisti dello sceneggiato turco.

In questo modo, Zuleyha dovrà ritornare a casa con Demir (Murat Unalmis). Allo stesso tempo, Yilmaz faticherà non poco a perdonare Fekeli. I due infatti si renderanno protagonisti di un aspro litigio. Alla fine, Ali Rahmet deciderà di ripudiare il figlioccio, reo di non averlo avvisato della sua fuga ed aver privato Mujgan (Melike Ipek Yalova) del ruolo di madre.