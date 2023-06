Cambio programmazione per la soap Terra Amara nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 giugno 2023. Le novità riguarderanno la durata della soap e l'orario di inizio su Canale 5.

Eccezionalmente per questo sabato e questa domenica pomeriggio, la messa in onda della soap opera turca non è prevista a partire dalle 14:50 in poi, bensì slitterà intorno alle 15:30 circa e andrà avanti fino all'inizio di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

Terra Amara, ecco come cambia la programmazione del 10 e 11 giugno 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Terra Amara di sabato 10 giugno, prevede che l'orario di inizio della soap sia fissato per le 15:30.

A differenza di quanto è accaduto nelle precedenti settimane, la soap non andrà in onda dalle 14:50 in poi, bensì dopo un appuntamento speciale di quasi due ore con la soap Beautiful.

Variazione di palinsesto anche domenica 11 giugno, quando l'orario di inizio della soap turca con Yilmaz e Zuleyha, è fissato intorno alle 15:20 circa e andrà avanti fino alle 16:30.

Cosa succede nelle puntate di Terra Amara del 10 e 11 giugno 2023

Mediaset eccezionalmente per il 10 e 11 giugno riduce la durata di Terra amara nel weekend e, dalla prossima settimana, non si esclude che la soap turca possa essere sospesa dalla domenica pomeriggio di Canale 5, dato che su Rai 1 non ci saranno più le puntate inedite di Domenica In condotto da Mara Venier.

I colpi di scena non mancheranno in queste due nuove puntate della soap opera turca: le anticipazioni rivelano che Demir si presenterà in tribunale per la sua deposizione e finirà per mettere ancora più in difficoltà sua moglie Zuleyha.

Nonostante gli sforzi degli avvocati, che proveranno in tutti i modi a tirare fuori la donna dal carcere e permetterle così di ritrovare la serenità assieme ai suoi figli, Demir dimostrerà di voler proseguire lungo la sua strada e andare avanti con questa "guerra" contro sua moglie.

Yilmaz e Demir vengono arrestati: anticipazioni Terra amara 10-11 giugno

Le anticipazioni di Terra Amara del 10 e 11 giugno rivelano che, tale situazione, finirà per scatenare la rabbia di Yilmaz il quale si scaglierà furiosamente contro il suo avversario. I due, in seguito allo scontro avvenuto nell'aula di tribunale, verranno arrestati e portati in carcere.

Nel frattempo, Behice si penderà cura di sua nipote Mujgan, tenendola all'oscuro dell'arresto di suo marito, così da evitare di darle un nuovo dispiacere.

La dottoressa scoprirà che suo marito è finito in galera per difendere la sua amata Zuleyha? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi di questa fortunata seconda stagione.