Cambio programmazione per Terra amara nelle giornate del 10 e 11 giugno 2023. La soap opera turca, che sta appassionando il pubblico della rete ammiraglia Mediaset, subirà delle variazioni in daytime e per il prossimo fine settimana gli episodi andranno in onda in versione ridotta rispetto al normale.

Terra amara, ecco come cambia la programmazione del 10 e 11 giugno 2023

L'appuntamento con Terra Amara è confermato nel weekend di sabato 10 e domenica 11 giugno 2023, anche se ci saranno delle variazioni di programmazione su Canale 5.

Le puntate extra-large del weekend, in onda tradizionalmente dalle 14:50 alle 16:30, il prossimo fine settimana andranno in onda in versione ridotta.

In particolar modo sabato 10 giugno la messa in onda della soap opera è prevista dalle 15:25 e andrà avanti fino alle 16:30, quando poi la linea passerà al "best of" di Verissimo con le interviste più belle della stagione che si è appena conclusa.

Ad approfittare di questa riduzione legata alla messa in onda della soap opera turca sarà Beautiful, che il prossimo sabato andrà avanti fino alle 15:20 circa.

Mediaset riduce la durata di Terra amara: cambio programmazione 10-11 giugno

Cambio programmazione per Terra amara anche nel pomeriggio di domenica 11 giugno. La messa in onda della nuova puntata, come riportato dalla guida tv ufficiale Mediaset, è in programma alle 15:10 e andrà avanti fino alle 16:05 circa, e non fino alle 16:30.

Anche in questo caso sarà trasmessa una puntata più breve rispetto al consueto, dato che la soap inizierà più tardi e terminerà con venti minuti di anticipo rispetto alla consueta programmazione televisiva del weekend.

Cosa succederà nel corso delle prossime nuove puntate di Terra amara? Le anticipazioni della soap opera rivelano che al centro dell'attenzione ci sarà la vendetta di Demir nei confronti della moglie.

Demir pronto a vendicarsi di Zuleyha: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Dopo che Zuleyha ha provato a togliergli la vita, l'uomo deciderà di attuare una vendetta nei confronti della mamma di sua figlia, privandola dei suoi bambini.

Zuleyha in carcere sarà a dir poco disperata perché non potrà vedere i suoi figli, consapevole del fatto che Demir sia un uomo crudele e potrebbe realmente spingersi oltre pur di vederla marcire dietro le sbarre.

A tal proposito Zuleyha chiederà a Yilmaz di starle lontano: non vuole che Demir possa sospettare sulla loro relazione, e per questo motivo gli chiederà di fare un passo indietro e prenderne le distanze.