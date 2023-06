Nella seconda puntata de La ragazza e l'ufficiale che andrà in onda venerdì 16 giugno su Canale 5 in prima visione assoluta alle ore 21:40, Sura e Kurt si giureranno amore eterno prima che l'uomo parta per il fronte. Entrambi, però, dovranno considerare il rischio che lui muoia in guerra.

Successivamente, la ragazza litigherà con la sua famiglia, in particolare modo con sua sorella Valentina che cercherà di convincerla a lasciare Seyit. Nel frattempo, Eminof impegnato in battaglia assisterà alla morte del suo amico Vlademir.

Sura e Kurt si giurano amore eterno

Nella prima parte della puntata de la ragazza e l'ufficiale, Sura dovrà salutare il suo amato Kurt che è pronto a partire per la missione al fronte. Per questo motivo, Seyit chiederà alla ragazza di aspettarlo. Tuttavia, ambedue sono consapevoli che l'uomo potrebbe non tornare più a casa e perire in battaglia. Passeranno alcuni mesi e nessuno avrà notizie dal fronte, Eminof potrebbe essere morto e Alexandra, in assenza di novità, si mostrerà disperata.

Nel frattempo, Kurt, sul campo, assisterà alla morte di Vlademir, il suo migliore amico, il tutto mentre Sura dovrà difendersi dalla sua stessa famiglia che cerca di metterla contro il fidanzato. La ragazza cercherà di difendere l'onore del suo uomo al cospetto dei genitori e soprattutto di sua sorella, che proverà a convincerla a lasciarlo perchè il legame con Seyit macchierebbe la reputazione del loro buon nome.

Riassunto della prima puntata de la ragazza e l'ufficiale

Nella prima puntata de la ragazza e l'ufficiale, l'ufficiale Eminof viene ferito durante la guerra in Crimea ed è costretto a tornare a San Pietroburgo, dove intanto è scoppiata al rivoluzione. Sul campo di battaglia, Seyit sorprende Petro commettere un gravissimo errore: uccide un soldato.

A questo punto, se Kurt dovesse fare rapporto, l'uomo verrebbe espulso dall'esercito, così chiede al suo amico di lasciare volontariamente e ritirarsi. Petro accetta ma inizia a provare un profondo senso di odio.

Kurt incontra Alexandra e se ne innamora perdutamente

Successivamente, nel corso di un ballo, Kurt incontra Alexandra e se ne innamora al primo sguardo.

Tuttavia, viene ammonito da suo padre che vorrebbe sposasse un'altra donna.

Durante la serata, i due ragazzi si scambiano un bacio, ma Petro e Lola tendono una trappola a Sura: le dicono che il bacio dell'uomo non era altro che una scommessa vinta. Alexandra, delusa dal comportamento di Seyit, decide così di non volerlo più vedere. Petro approfitta della situazione e tenta di conquistare Julien Veriensky, mentre Eminof prova a scusarsi con la sua amata.