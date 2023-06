Cambio programmazione per Terra amara nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 giugno 2023. L'appuntamento con la seguitissima soap del pomeriggio, eccezionalmente per questo weekend, andrà in onda in versione ridotta e slitterà anche l'orario di inizio.

I fan e appassionati delle vicende dei vari abitanti di Cukurova, quindi, dovranno fare i conti con delle puntate decisamente più brevi.

Terra amara, come cambia la programmazione del 10 giugno 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Terra Amara di sabato 10 giugno 2023, prevede che l'orario di inizio della soap non sia fissato come sempre alle 14:50 circa, bensì slitterà alle 15:25.

Questo sabato pomeriggio, infatti, Mediaset darà maggiore spazio all'appuntamento con Beautiful, l'altra soap di successo che tiene compagnia al pubblico anche nel weekend.

Complessivamente saranno trasmessi quattro episodi della soap a stelle e strisce che, di conseguenza, toglierà spazio all'appuntamento con la soap turca.

Terra amara andrà in onda dalle 15:25 circa alle 16:30, quando poi la linea passerà al "meglio di" del talk show Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

Puntata ridotta e slitta l'orario di inizio: cambio programmazione Terra amara 10-11 giugno

Cambio programmazione per la soap con protagonisti Yilmaz, Zuleyha e Demir anche nel corso della giornata di domenica 11 giugno.

Anche in questo caso, infatti, ci sarà uno slittamento legato all'orario di inizio della soap e alla durata complessiva in daytime.

La messa in onda di Terra amara è in programma alle 15:15 circa, dopo una puntata extra-large di Beautiful, in onda dalle 14 in poi.

Alle 16:30, poi, la soap turca lascerà spazio alla seconda puntata speciale di Verissimo, che si avvia ormai verso le fasi conclusive di questa stagione.

Yilmaz in manette, Behice consola Mujgan: anticipazioni Terra amara 10-11 giugno

Cosa succederà in queste nuove puntate speciali della soap? Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Yilmaz finirà in manette durante il processo a Zuleyha, per essersi scagliato duramente contro Demir.

L'uomo non ha trattenuto la sua ira nei confronti del rivale che, portando avanti il suo piano diabolico, intende mettere nei guai Zuleyha e allontanarla per sempre dai suoi due amati figli.

Di conseguenza, Behice si ritroverà a dover gestire questa intricata situazione e cercherà di non far preoccupare Mujgan, moglie di Yilmaz.

La donna, infatti, tenterà in tutti i modi di tenere la dottoressa all'oscuro dell'arresto di Yilmaz ed evitare così che possa ulteriormente preoccuparsi per lui. Riuscirà a proteggerla oppure la verità verrà fuori? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap.