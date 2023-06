La soap opera turca Terra amara prosegue con la propria messa in onda su Canale 5.

Nelle prossime puntate Zuleyha sarà ricoverata in ospedale a causa di un'intossicazione e questa sarà una buona occasione per Behice. La zia di Mujgan, infatti, penserà di liberarsi della donna togliendole la vita e si introdurrà nella sua camera eludendo la sicurezza. Zuleyha si sveglierà appena in tempo e lotterà contro la donna, riuscendo a salvarsi. La moglie di Demir vedrà che si tratta di Behice ma nessuno poi le crederà.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha in grave pericolo

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che presto Zuleyha finirà in ospedale a causa di un'intossicazione. Lei e le altre detenute mangeranno una pietanza cucinata in una pentola di rame che causerà forti malori. Le condizioni di salute di Zuleyha faranno preoccupare Yilmaz che in lacrime si recherà nella sua stanza, pregando che si svegli. Mujgan, di turno in ospedale, vedrà suo marito struggersi per la sua rivale, ma farà finta di niente per paura di perderlo.

Una volta a casa, tuttavia, la dottoressa si sfogherà con sua zia che sarà stanca di vederla soffrire e penserà a un modo per sbarazzarsi una volta per tutte di Zuleyha, mettendo in atto un piano diabolico.

Anticipazioni prossime puntate: Behice spietata con Zuleyha

Zuleyha sarà nella sua stanza sorvegliata dalle guardie, ma Behice troverà comunque un modo per raggiungerla. Facendo scoppiare un petardo lontano dalla camera, la zia di Mujgan farà allontanare le guardie e in questo modo avrà campo libero per agire indisturbata.

La donna, travestita da infermiera, si avvicinerà a Zuleyha, pronta a iniettarle la sostanza mortale, ma la donna si sveglierà appena in tempo.

Zuleyha sarà stordita e terrorizzata e cercherà subito di reagire, impedendo a Behice di portare a termine il suo piano. La zia di Mujgan non si arrenderà facilmente e si avventerà contro la donna, provando in tutti i modi a toglierle la vita, ma ad un certo punto Zuleyha urlerà forte e lei sarà costretta a fuggire.

Sabahattin e Julide non crederanno alle accuse di Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Behice riuscirà a scappare senza lasciare tracce, mentre le guardie torneranno al loro posto. Le urla di Zuleyha allerteranno Sabahattin e Julide che si precipiteranno nella stanza, ma troveranno solo la donna in preda al panico.

Zuleyha racconterà quello che è accaduto, ma nessuno le crederà, anche perché le guardie eviteranno di dire che si erano allontanate dalla porta della camera, per non rischiare provvedimenti. Il medico e il pubblico ministero penseranno che la paziente abbia avuto delle allucinazioni a causa dei farmaci che assume.